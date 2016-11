Commerces ouverts le dimanche: le choc syndicats-patronnat

Après un premier face-à-face pour ou contre l’IN 155 (voir «Tribune de Genève» du 11 novembre), voici l’opinion d’Alexandra Rys sur le contre-projet du Grand Conseil et celle de Joël Varone, qui combat le contre-projet et soutient l’initiative.

Cliquez pour lire: a href="#relance">Joël Varone: Il y aura des recours en justice

Les avantages du contre-projet

Alexandra Rys, députée suppléante PDC, membre de la direction de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève

L’initiative des syndicats vise à maintenir la situation actuelle à Genève, en entérinant dans la loi l’interdiction générale de travailler le dimanche.

Elle franchit même un pas supplémentaire: elle prévoit que si d’aventure un quelconque endroit de Genève devait être déclaré «zone touristique», ce qui donne droit – dans des conditions bien précises – à une ouverture le dimanche, cet endroit ne pourrait pas en bénéficier.

Autrement dit, c’est une initiative dont l’objectif est de figer pour l’éternité la situation actuelle. Quelle admirable preuve de flexibilité et de capacité à gérer le changement!

Le contre-projet présente deux avantages. Tout d’abord, il permet aux commerces d’ouvrir le 31 décembre sans autorisation (sous condition). Actuellement, une autorisation doit être délivrée chaque année. On se souvient qu’en 2013, notamment, elle était tombée in extremis…

Ensuite, il permet au Canton de faire usage de la possibilité laissée par le droit fédéral d’autoriser l’ouverture des commerces jusqu’à quatre dimanches par an. Le jour férié cantonal (le 31 décembre) comptant comme un dimanche, il reste donc à Genève 3 dimanches «ouvrables».

Toute ouverture dominicale demeurera, en vertu de la législation fédérale, exceptionnelle et le personnel travaillant le dimanche recevra des compensations. En particulier, ces ouvertures additionnelles ne pourront avoir lieu que pour autant qu’existe une convention collective de travail (CCT) «étendue», c’est-à-dire qui s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs de la branche concernée, que ceux-ci soient membres ou non d’un syndicat ou d’une association patronale. Cette CCT étendue prévoit, pour le travail du dimanche, un supplément de salaire de 100% ou une compensation en temps équivalente.

Les commerces genevois font face à une chute de leurs chiffres d’affaires depuis des années, notamment à cause du franc fort et du tourisme d’achat. Forcément, avec quelque 100 km de frontière avec la France, la traverser pour faire ses courses est d’une simplicité biblique!

Le tourisme d’achat est en hausse depuis 2013. En 2015, les gardes-frontière ont perçu 4 millions en TVA à l’entrée sur le territoire. Sachant qu’une bonne part des achats est ramenée en douce, on peut se faire une idée des sommes qui échappent à nos commerçants…

Pour donner un peu d’air aux commerces, il faut refuser l’IN 155 et accepter le contre-projet du Grand Conseil.

* Membre de la direction de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG)

Il y aura des recours en justice

Joël Varone, secrétaire syndical Unia Genève

Le syndicat Unia, à l’origine de l’initiative 155 «Touche pas à mes dimanches!» et opposé au contre-projet, souhaite revenir ici sur les propos du député PLR Serge Hiltpold, parus en page Evénement «Horaires des magasins» dans la Tribune de Genève du 15 novembre.

Oser prétendre qu’obtenir des améliorations des conditions de travail du personnel de vente en cas de libéralisation des ouvertures dominicales serait trop cher payé pour les commerces peut paraître surprenant dans la bouche de celui qui est aussi président de la Fédération des métiers du bâtiment.

Faut-il des journées de grève et l’occupation du pont du Mont-Blanc pour que cela devienne avantageux pour les commerçants d’octroyer ne serait-ce que des jours fixes de congé pour le personnel de vente à temps partiel ou une limitation à dix heures de la journée de travail? Quand M. Hiltpold prétend que les syndicats ne seraient pas des partenaires fiables, faut-il lui rappeler qu’Unia tente de négocier depuis 2008 des améliorations des conditions de travail du personnel de vente et a toujours été disposé à discuter des horaires d’ouverture des magasins?

Sont-ce les syndicats qui ont dénoncé en 2013 la convention collective du commerce de détail non alimentaire, supprimant les dernières protections réelles contre la flexibilité horaire du personnel dans le secteur? Sont-ce les syndicats qui déposent à n’en plus finir des projets de libéralisation des heures d’ouverture des magasins ne tenant jamais compte des résultats des votations?

Si aujourd’hui Unia appelle à voter pour l’initiative, c’est parce que d’une part nous devons faire le constat que l’opinion de M. Hiltpold est largement partagée dans les milieux patronaux qui ne veulent en rien améliorer les conditions de travail du personnel de vente, mais c’est surtout parce que les propos de M. Hiltpold sur les zones touristiques montrent qu’aujourd’hui des projets existent pour ouvrir des commerces de zones entières non pas un ou quatre dimanches par année, mais tous les dimanches de l’année, sans contrepartie pour le personnel. C’est pour cela que nous privilégions l’initiative.

Toutefois, nous donnons raison à M. Hiltpold sur un point. En cas d’acceptation du contre-projet, outre les recours inévitables en justice que l’entrée en vigueur de cette loi suscitera, la perspective d’ouvertures dominicales devra se négocier et, malheureusement pour certains, les patrons ne seront pas disposés à y mettre le prix: celui de la dignité et des droits de 20 000 vendeuses et vendeurs de ce canton. Haut de la page (TDG)