Comment aborder le phénomène Trump?

«Ne dramatisez pas» et «jugez-les sur leurs actes». Certains ont si peur d’être vus comme des gens de gauche qu’ils relativisent le phénomène Trump de façon presque hypocrite. Nous devons nous méfier de cette relativisation (…). Je sais que c’est dangereux, mais je vais tout de même comparer la situation aux années 20 et 30, et à un phénomène appelé alors «La trahison des clercs». Soit la trahison des intellectuels, qui trouvaient toujours des arguments pour dédramatiser le fascisme qui gagnait du terrain. «Il n’y a pas de raison de s’inquiéter», disaient-ils. L’économie tourne bien, le chaos de la république de Weimar ne va pas durer.» Nous ne pouvons pêcher une nouvelle fois par lâcheté idéologique – et je me méfie du terme, car il est très sensible – de collaboration idéologique.»

Cette terrible mise en garde est signée de l’ex-président du Conseil européen, le Belge Herman Van Rompuy, connu pour une prudence qui doit peu aux émotions. Dans cette interview donnée jeudi dernier au magazine belge Knack, il s’étonne de «sa propre véhémence».

Mais, explique-t-il, «la colère est un mot trop faible pour décrire ce que j’ai ressenti ces derniers mois. Le Brexit et l’élection de Donald Trump m’ont choqué, peut-être en premier lieu par le langage adopté par les politiciens. Les politiques pourvus d’autorité qui s’expriment en insultant éveillent des sentiments éprouvés en silence par beaucoup de gens, et les rendent légitimes. (…) En politique, une parole est toujours un acte.»

Relativiser Trump reviendrait-il à faire de la collaboration idéologique? Herman Van Rompuy met le monde politique européen au pied du mur. On ne peut pas être un peu d’accord avec le nouveau président américain, ou demander à voir, ou estimer qu’il n’a pas tout faux. Sous peine de laisser le monstre grandir et découvrir trop tard qu’il nous a mangés, nous, nos valeurs, notre démocratie, notre paix.

Nombre d’historiens partagent l’avis d’Herman Van Rompuy. S’il existe bien une comparaison valable entre Trump et Hitler, c’est dans la relativisation du danger que ces deux leaders représentent au moment de leur accession au pouvoir. L’historien belge Marc Reynebeau rappelle ainsi que son journal De Standaard avait écrit lors de l’avènement de Trump qu’il s’agissait d’un «clown qui joue à l’homme d’Etat». «Voilà», remarque Reynebeau, «qui rappelle ce qu’écrivait The Daily Telegraph Herald, le plus grand journal britannique de l’époque, il y a quatre-vingt-quatre ans, à propos de Hitler, au lendemain de sa désignation comme chancelier et au début de sa conquête du pouvoir.» Le journal ne prit alors pas Hitler au sérieux, tout comme le reste de la presse britannique, sceptique sur cet homme qu’ils voyaient comme un «démagogue vantard»: iIs accordent à Hitler le bénéfice du doute et veulent lui donner une chance. Reynebeau va plus loin, rappelant que la tonalité est identique dans l’ensemble de la presse internationale lorsqu’elle assiste, au premier rang, à la violence utilisée par ce nouveau régime contre les juifs et ceux qui pensent autrement, comme les communistes et les socialistes. «Il y a des réserves dans les commentaires, mais de portée presque plus esthétique, sur la vulgarité de la violence et la cruauté – les camps de concentration ne sont alors plus un secret –, que contre leur inhumanité et totalitarisme.»

Dans son interview à Knack, Herman Van Rompuy s’en prend au parti nationaliste flamand belge, la N-VA (en coalition au niveau fédéral notamment avec son parti, le CD&V, social démocrate), dont deux ministres stars ont immédiatement relativisé le refus de visas américain. Jan Jambon, ministre fédéral de l’Intérieur, a ainsi appelé à replacer ces mesures «dans leur contexte» tandis que le secrétaire d’Etat à l’asile, Théo Francken, tweetait qu’il ne fallait pas réagir avec «hystérie» mais regarder les «faits».

Le président du parti, Bart de Wever, pourtant toujours prompt à communiquer – notamment sa détestation du «Wir schaffen das» de Merkel – n’a toujours rien dit, mais son parti a enjoint à ses membres de ne pas émettre d’avis dans l’attente des conclusions du service d’études maison.

Le tout pour le grand embarras du premier ministre (libéral francophone) Charles Michel, obligé de réserver son indignation à la scène européenne mais de jouer mezzo voce à domicile, pour ne pas froisser son partenaire nationaliste tout-puissant. La Belgique va donc demander des «explications» et mener le débat de façon «ponctuelle et rationnelle».

«Relativiser Trump revient-il à faire de la collaboration idéologique?» Chaque leader européen est aujourd’hui placé devant sa conscience. Aucun ne pourra dire qu’il n’a pas été prévenu.

Il y a dix jours à Amsterdam, dans le cadre des «Conférences d’Auschwitz», le grand historien américain de Yale Timothy Snyder déclarait voir dans la toxicité des paroles et des actes de Trump le prélude de ce qu’il a étudié sur les années 30. Dans un article en ligne, l’historien britannique James McDougall mettait en garde sur notre époque: «Non, ce n’est pas les années 30, mais oui, c’est du fascisme.»

«En politique», nous dit Herman Van Rompuy, «une parole est toujours un acte». Que les leaders européens se le tiennent pour dit.

