Cette globalisation rejetée par le peuple

La globalisation était censée sécréter le bien-être, augmenter la productivité à la faveur d’échanges commerciaux libéralisés. Toutes les barrières ont ainsi été abattues pour la favoriser, et les perdants d’aujourd’hui – pour autant qu’il y en ait – devraient connaître demain une élévation de leur niveau de vie.

On avait pourtant négligé de nous dire que les grands bénéficiaires de la globalisation seraient les nantis de nos nations occidentales grâce au commerce, à la spéculation et aux investissements interposés. Voilà pourquoi ce qui reste de classe moyenne aux Etats-Unis et en Europe s’associe désormais aux plus démunis pour la rejeter, cette globalisation.

Montée du protectionnisme

La montée du sentiment protectionniste coïncide avec la stagnation économique sévissant dans la quasi-totalité des pays occidentaux qui ont dû mettre en place le rouleau compresseur de la rigueur budgétaire, tandis que quelques rares nations accumulent des excédents scandaleux et parasitaires. Quoi de plus naturel que de chercher à se protéger quand certaines entreprises, certaines banques, voire même certaines nations se comportent en prédatrices?

Le salarié moyen, l’employé peu qualifié, l’agriculteur ont été spoliés par d’heureux élus, des citadins et des diplômés qui sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. L’année 2016 sera cependant un point d’inflexion, un signal bruyant envoyé par les peuples occidentaux contre la globalisation.

Les événements de 2016 et ceux à venir durant l’année 2017 sont un avertissement adressé aux élites, sommées de repenser toute leur stratégie économique, de réorienter toute leur politique sociale. Elles devraient prendre ces coups de semonce très au sérieux car les enjeux sont gigantesques: il y va de la paix en Occident, dont le déclin est irrémédiable. (TDG)