Qui ne soutient pas le Tessinois Ignazio Cassis dans la course à la succession de Didier Burkhalter au Conseil fédéral? Il est intelligent, polyglotte, expérimenté, soutenu par ses pairs. Sans réserve? Son réseautage a fini par devenir suspect. Les citoyens ne se reconnaissent plus dans les conflits d’intérêts et se demandent où est passé l’intérêt commun. Cassis préside Curafutura, association de caisses maladie, guère transparentes. Qui n’ont jamais voté pour une santé «durable»: elles ont refusé ou dilué les lois relatives à la prévention, l’alcool, la protection contre la fumée passive. Christoffel Brändli, alors président de SantéSuisse, par son vote prépondérant de président du Conseil des Etats en septembre 2008, a mis au monde la loi fédérale alibi de protection contre la fumée passive la plus laxiste du continent. Il est médecin. Les Tessinois l’ont élu au Conseil national avec l’idée que l’ancien médecin cantonal défendrait la santé, comme jadis son collègue le professeur Gutzwiller.

Mais Cassis n’a guère défendu la santé publique: ni à la FMH, dont il était vice-président, ni en présidant Swiss Public Health, ce groupe d’experts en médecine sociale qui n’a jamais traité de l’épidémie tabagique ni de la législation alimentaire lors de ses congrès annuels! Il déclare par contre: «Si dans un Etat libéral, on interdisait tout ce qui est nocif pour la santé, il n’y aurait plus d’Etat libéral.

La liberté – y compris celle de se faire du mal – est en effet jugée plus importante.» Cette affirmation confond l’interdiction du tabac avec l’interdiction de la publicité pour le tabac et brouille, fidèle à l’USAM et à la communication suisse, qu’il existe des interdictions de publicité pour certains médicaments, explosifs, armes à feu et d’autres produits légaux mais dangereux. La liberté de l’industrie de séduire les jeunes lui semble un bien supérieure à leur liberté de ne pas devenir dépendants de la cigarette.

Aucun parlementaire n’a mentionné la convention-cadre de l’OMS relative à la lutte contre le tabagisme pendant cette législature. Cassis non plus. Bien qu’il ait signé un appel dans ce sens en 2008 et qu’il soit président de la Commission santé du Conseil national ainsi que membre du groupe parlementaire des maladies non transmissibles. Cet expert en santé publique pense-t-il qu’on peut lutter contre ces maladies sans endiguer la consommation de tabac des jeunes par une interdiction globale de la publicité?

Malgré ses connexions avec les lobbys, Ignazio Cassis entrera au Conseil fédéral. On lui souhaite alors de sauter au-dessus de cette ombre, comme l’a fait le radical Nello Celio. Et qu’il sortira la santé publique de la confrontation stérile gauche-droite pour l’amener à une décision politique pragmatique basée sur des faits. On lui serait très reconnaissant, si pour la protection des jeunes, l’interdiction globale de la publicité était ancrée dans la loi sur les produits du tabac. Ceci prouverait que la Suisse libérale place l’intérêt général au-dessus de l’avantage financier d’une industrie toxique. Un tel positionnement crédible demandera du courage, ce qu’on désire pour lui et pour nous tous.

(TDG)