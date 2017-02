Aurait-on enfin trouvé l’œuf de Colomb?

Pour qu’un système de santé dérape, il faut et il suffit 1° que les prix, en l’occurrence les tarifs médicaux, soient garantis aux prestataires de soins (ce qui est vrai du TarMed pour la médecine ambulatoire, et des forfaits par cas pour ce qui concerne les soins stationnaires); 2° que les soins «produits» à ces prix garantis soient intégralement pris en charge, autrement dit ne soient limités par aucune restriction, ni du côté de l’offre ni du côté de la demande. Ce qui est bien le cas, puisque les «consommateurs» (les patients) sont assurés, au sens propre et figuré, d’être – presque – intégralement remboursés, et que les «producteurs» (les prescripteurs: médecins, hôpitaux) répondent à toutes les demandes quand ils ne les suscitent pas eux-mêmes.

Dans une telle situation qui fait irrésistiblement penser aux politiques agricoles d’il y a quelques années, il se produit immanquablement une surproduction, ou si l’on préfère, une explosion des coûts de la santé.

Face à cela, les mesures correctrices appliquées jusqu’ici ont consisté pour l’essentiel à tenter de contingenter l’offre, via un moratoire sur les ouvertures de cabinets médicaux et la mise en place d’une planification hospitalière visant peu ou prou à limiter le nombre d’hôpitaux et de lits.

On sait les maigres succès remportés jusqu’ici. Levés au bout d’un certain temps, les moratoires ont laissé aussitôt place à une vague d’installation de nouveaux médecins; quant à la planification hospitalière, elle se heurte régulièrement à la volonté populaire, ou tout bonnement aux égoïsmes cantonaux.

Il est vrai que le vieillissement et les progrès médicaux ont aussi leur part de responsabilité dans le phénomène. Les personnes âgées sont plus souvent atteintes dans leur santé que les jeunes, et ce sont les dernières années de vie, tous âges confondus, qui coûtent le plus.

Quant aux nouvelles solutions, qu’elles soient technologiques ou médicamenteuses, elles raccourcissent certes les durées de traitement ou permettent de prolonger la vie, mais elles coûtent cher, et l’on n’a pas encore trouvé le moyen d’intégrer ces bénéfices-là dans l’équation globale de la santé.

Le seul moyen de briser le cercle vicieux consisterait sinon à lever purement et simplement la garantie des prix, du moins à en réduire la portée. On s’en approche avec les réseaux de soins et autres limitations de l’obligation de contracter, antiphrase désignant la fin du libre choix du médecin. Mais ces pistes sont peu fréquentées, et fortement discutées par une majorité de la corporation médicale.

La solution pourrait venir d’une nouvelle approche qui vient d’être proposée par une – courte – majorité de la Commission de la santé du Conseil national. En substance, on compenserait en tout ou partie la hausse des coûts constatée chaque année par une réduction, l’année suivante, des tarifs médicaux.

On imagine d’emblée les oppositions que l’idée a suscitées. Ce ne serait rien d’autre qu’un rationnement des soins, s’est écrié le président la FMH. La méthode serait beaucoup trop indifférenciée, a enchéri le représentant des caisses maladie. Peut-être. Mais il faut être clair. Si l’on ne veut pas que les primes d’assurance doublent d’ici à 2030 comme l’a laissé entrevoir le cabinet de conseil Ernst Young, on n’échappera pas à une forme ou l’autre de rétrécissement des parts du gâteau.

