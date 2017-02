Attention! La France va tenter le passage du public au privé par le radar mobile

Evidemment que cela n’a pas l’impact émotionnel d’une élection présidentielle, mais vous allez en entendre parler. Eh oui, le passage au radar privé s’annonce comme une véritable révolution sur les routes de France et de Navarre. Tant sur le plan du porte-monnaie des conducteurs – la douloureuse preuve de la plus grande efficacité du privé sur le public? – que sur le plan politique. Faut-il privatiser la sécurité routière en France? va-t-on se quereller tout prochainement.

De plus, cela pourrait vous concerner lors de vos prochaines vacances en Bretagne, dans les Landes ou sur la Côte d’Azur. Surtout vers le Sud… Ah, cette autoroute du Soleil, chaque Suisse peut témoigner d’un petit dépassement de vitesse sur cette fantastique et large ligne droite qui vous donne des ailes après avoir circulé, tout étriqué, pendant des mois entre Genève et Lausanne!

Ce qui est est déjà certain, selon les premières enquêtes, c’est que 78% des Français interrogés sont contre. Il n’empêche que le projet de privatisation des radars mobiles sera présenté par le gouvernement vendredi. Les appels d’offres sont déjà partis. Si le calendrier est tenu, le passage se fera dès septembre prochain.

Dans les faits, selon les projections de l’Association 40 millions d’automobilistes, le nombre de PV pour vitesse excessive va passer de 1,5 million (statistique de 2015) à environ 38 millions par année. Inutile de vous préciser que les amis des usagers de la route klaxonnent à tout va!

Car les chiffres sont éloquents. La France dispose à l’heure actuelle de 383 voitures banalisées qui flashent, en moyenne, une heure par jour. A son bord, il y a toujours deux policiers en uniforme. C’est obligatoire! Le projet de privatisation permettra d’abord d’affecter les membres des forces de la gendarmerie à d’autres tâches. Ce seront ensuite 450 voitures banalisées équipées de radars infrarouges sans flash qui circuleront huit heures par jour. A bord, un seul pilote privé dont le travail n’est que de rouler. Le délégué ministériel à la sécurité routière précise bien que pour éviter toute course aux chiffres, les rémunérations des prestataires seront totalement indépendantes du nombre d’infractions relevées.

Autres chiffres tout aussi éloquents. Le nombre de morts ne diminue pas depuis quelques années et il a même augmenté ces deux dernières années. Soit 3469 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de France en 2016. Par ailleurs, le projet balaye du revers de la main l’accusation de «la pompe à fric». L’Etat dépense près de 3,3 milliards d’euros pour la sécurité routière et les radars rapportent à peine 920 millions d’euros par année. Et dans leur future exploitation par le privé, l’Etat a prévu d’engranger 2,2 milliards. Prenez le temps d’y penser en roulant vers le Sud. Piano…

