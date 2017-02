Il est évident que l’ex-président catalan, actuellement jugé pour prévarication et désobéissance à un ordre du Tribunal Constitutionnel, n’a rien à voir avec Rosa Parks, la militante des droits civils qui avait refusé d’obéir aux lois ségrégationnistes d’Alabama en 1955. C’est ce qu’a expliqué le professeur de droit constitutionnel et éditorialiste Francesc de Carreras dans les colonnes d’El País-Catalogne pour illustrer précisément l’utilisation de la post-vérité par les sécessionnistes catalans.

Artur Mas n’est pas Rosa Parks, ni un émule du docteur Martin Luther King, de Mahatma Gandhi ou de Nelson Mandela. Les libertés des citoyens – les libertés catalanes – sont parfaitement garanties, dans les limites raisonnables habituelles dans les pays de l’Union européenne. Leur langue propre et leur culture sont reconnues comme jamais au cours de l’histoire. Son autonomie de gouvernement, qui comprend les compétences en matière de police, médias, éducation et santé, est inédite dans l’histoire de l’Espagne et en comparaison avec le reste de l’Europe. Et cependant, Mas s’est exprimé au cours d’une émission spéciale que lui a consacré la première chaîne publique catalane, celle qui obtient les meilleures audiences, en compagnie des deux autres membres de son gouvernement mis en examen pour prévarication et désobéissance, et s’est comparé à Rosa Parks.

Rosa Parks n’a pas voulu obéir au conducteur du bus qui l’avait enjoint à s’asseoir dans la zone réservée aux citoyens considérés, en raison de la couleur de leur peau, comme des sujets dépourvus des mêmes droits que le reste de la population. Artur Mas n’a pas voulu obéir à un ordre du Tribunal constitutionnel qui exigeait de lui qu’il cesse les activités d’organisation d’une consultation dans laquelle les Catalans devaient répondre s’ils considéraient que la Catalogne devait s’organiser comme un État indépendant de l’Espagne. Mme Parks a désobéi à la démocratie ségrégationniste de l’Alabama et a obtenu le soutien de la Constitution des Etats-Unis, tandis que M. Mas a obéi à la démocratie du parlement catalan et a désobéi à la Constitution espagnole, laquelle détermine également l’autonomie de la Catalogne.

L’enjeu n’était pas la liberté d’expression des Catalans, tout comme aujourd’hui l’enjeu n’est pas la liberté d’expression du parlement catalan, invité par le Tribunal Constitutionnel à suspendre sa feuille de route pour la célébration de la consultation indépendantiste. Le conflit actuel n’existerait pas s’il s’agissait d’une question de libre expression des opinions et des volontés, ainsi que l’a exprimé la présidente du parlement, Carme Forcadell, dans un article publié dans The New York Times. Le problème auquel est confronté le gouvernement espagnol est qu’une de ses communautés autonomes (ndlr: régions) avec son parlement à majorité indépendantiste essaye depuis cinq ans d’organiser un référendum d’autodétermination et a même débattu de la convenance de proclamer unilatéralement l’indépendance.

En exagérant les arguments, le camp indépendantiste essaye de fabriquer le cas d’une nation opprimée, obligée à rechercher l’indépendance de manière unilatérale, comme le Kosovo, pour se débarrasser du joug insupportable qui l’opprime. Ces incursions sur le terrain de la post-vérité se comprennent parce que les uns et les autres accusent le gouvernement conservateur espagnol de passivité et de légalisme face à un problème qui peut actuellement uniquement être résolu par le dialogue politique, même si dans l’histoire c’est la méthode expéditive et répugnante de la force brute qui a été employée.

En matière de recherche d’analogies, les indépendantistes catalans, habituellement atteints du narcissisme propre de tous les nationalismes, ont un problème avec leur perception des dimensions exactes du monde. La Catalogne est un pays extraordinaire, mais petit. La démographie de sa langue est très limitée. Elle ne possède pas de force coercitive pour se déconnecter unilatéralement. Sa société est divisée en deux moitiés, si bien qu’il n’existe même pas de majorité indépendantiste large et durable qui serait nécessaire pour entreprendre une telle aventure. Pour que le monde puisse observer les Catalans – «le monde nous observe» est l’une des consignes – il faudrait dépasser les bornes, ce qui est tentant pour les alliés anticapitalistes et eurosceptiques qui soutiennent le gouvernement nationaliste dans ses désirs de convertir les rêves de désobéissance civile en un Maidan barcelonais qui traiterait l’Espagne comme si c’était la Russie en Ukraine. En brandissant la bannière du chaos, Artur Mas ne serait pas Rosa Parks mais Steven Bannon et Donald Trump, dont la réputation n’est actuellement pas la meilleure, du moins en Europe.

(TDG)