Aménagement: c’est la fuite en avant

Le Conseil d’Etat, à travers la mise à jour du Plan directeur cantonal 2030 (PDCn 2030), poursuit une politique de croissance frénétique: accueillir jusqu’à 135 000 personnes supplémentaires sur le territoire genevois d’ici à 2040 – non compris la régularisation récente de plusieurs milliers de personnes – et construire 39 000 logements d’ici à 2030. Aucune remise en question de ces chiffres alors que la population exprime au niveau local, national et international des signes de refus de plus en plus marqués de cette fuite en avant. Cette croissance n’est pourtant pas réaliste si l’on adopte un regard global qui tienne compte des infrastructures existantes, de l’exiguïté du territoire, de la dette de l’Etat et de l’impact sur la qualité de vie de tous les résidents actuels.

Comme le faisait remarquer la Confédération dans son rapport d’examen du 13 avril 2015, les coûts des infrastructures nécessaires à cette croissance n’ont pas fait l’objet d’une analyse de capacités. Quant aux grands enjeux de mobilité, le PDCn 2030 mentionne à peine une nouvelle traversée routière du lac et omet de dessiner l’urbanisation qui accompagnera cette infrastructure. Peut-on imaginer notre réseau routier actuel avec 135 000 personnes supplémentaires?

En matière environnementale, l’application du PDCn 2030 mènera à une détérioration irréversible des ressources naturelles, de la biodiversité et de la qualité de vie à Genève, qualité qui est l’une des raisons principales de l’attrait économique et social dont jouit notre canton. En matière fiscale, 80% des rentrées fiscales des personnes physiques viennent des zones villas sur lesquelles l’Etat va construire plus de 20 000 logements. Comme beaucoup d’autres déjà, leurs résidents actuels vont quitter le canton et aggraver ainsi le déficit.

Si l’immigration assure la prospérité économique du canton en recrutant des compétences professionnelles absentes sur le marché du travail local, ses excès engendrent une pénurie de logements et une saturation des infrastructures publiques. Affirmer que «nous construisons pour nos enfants» est un leurre. Le phénomène de migration surnuméraire engendre le besoin de création de logements. Cette croissance excessive provoque la pénurie qui, in fine, exerce une pression haussière sur le prix des loyers et du foncier. Les ménages à bas revenus et la classe moyenne en font directement les frais. La construction de nouveaux logements doit tenir compte d’une démographie raisonnable très inférieure aux 135 000 habitants supplémentaires et se concentrer sur les parcelles réalisables rapidement. La zone villas doit être préservée pour maintenir la mixité sociale et contenir le déficit cantonal.

Le PDCn 2030 met en péril une croissance raisonnée et un bâti qui respecte nos ressources. Il menace l’équilibre des recettes fiscales, la diversité de l’habitat, la préservation de l’environnement et la qualité de vie de l’ensemble des résidents. Quelle Genève souhaitons-nous laisser à nos enfants?

* Président de Pic-Vert Assprop Genève (TDG)