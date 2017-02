Aéro-Club de Genève: gazon maudit

La piste en gazon jouxtant l’Aéro-Club de Genève, qui a compté jusqu’à 10 000 mouvements par année, sera supprimée à la fin de l’année. Consternation chez les aviateurs de l’Aérobistro voisin, en orbite stationnaire au bar. Ils volaient bas ce jour-là. L’Aéroport, en manque chronique d’espace, veut se développer côté Meyrin.

Une page se tourne pour l’Aéro-Club plus que centenaire. L’occasion d’évoquer quelques souvenirs.

Un jour, Claude Girard, candidat au brevet de pilote, passe son examen final en compagnie d’un expert de Berne. Au moment de se lancer, il aperçoit un petit bonhomme sur le gazon maudit. C’est Charles Bratschi, directeur de l’Aéroport, qui ramasse des champignons. Pilote militaire, 6000 heures de vol, Bratschi réussit à convaincre le conseiller d’Etat Casaï de construire une piste en béton. C’est la guerre. On donne du travail aux chômeurs et à la fin du conflit, on est prêt pour les premiers vols transatlantiques alors que Kloten n’est encore qu’un champ de betteraves.

Charles Bratschi habitait en bout de piste. Le matin, il ouvrait ses volets et s’il ne voyait pas la Tour de contrôle à cause du brouillard, il fermait l’aéroport. Un jour, c’est ce qu’il a fait avant de constater que c’était son voisin qui brûlait des feuilles mortes.

La petite Chinoise Ya-Ching assiste à son premier meeting à Paris. Elle veut voler et débute sa formation à l’Aéro-Club. Elle est si petite qu’on doit l’asseoir dans le cockpit sur deux parachutes pour avoir une vue dégagée. Elle est la première femme brevetée à Cointrin. Après bien des aventures, elle devint la première femme pilote militaire chinoise. On a découvert dans ses archives combien elle avait aimé l’Aéro-Club.

Arlette Borradori, secrétaire chez Piper, était utilisée parfois comme sac de sable à l’arrière de l’appareil pour faire du poids. Elle passe sa licence et formera plus de 400 élèves parmi lesquels Alain Prost et David Hallyday. Elle a livré des Piper dans toute l’Europe et même au-delà.

Episode cocasse en 1986, lors d’une course d’école de L’Aéro-Club, direction Leningrad. On est en pleine guerre froide et aucun avion privé ne s’est posé en URSS depuis la guerre. L’un des petits avions survole, sans le savoir, une zone interdite en Suède. Il se retrouve escorté de trois chasseurs Saab Viggen qui le contraignent à se poser. Huit heures d’interrogatoire, recours à l’ambassade de Suisse. Le lendemain, la presse suédoise ironise sur ce haut fait d’armes, des chasseurs sophistiqués ayant arrêté de dangereux ennemis.

Souvenez-vous de l’éruption du volcan islandais au nom indéfinissable (ce qui m’évite de l’écrire) qui cloua au sol les avions de ligne sur une bonne partie du continent. A Genève, un dimanche, seuls les membres de l’Aéro-Club s’envolèrent. Ils disposaient ainsi de la piste en béton, déserte, et firent d’innombrables «touch and go».

(TDG)