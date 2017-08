«A Bruxelles, les gouvernements font de la politique étrangère sans l’étranger et négocient des déclarations et des stratégies en tenant compte avant tout des rapports de force intérieurs à l’Union.» Cette boutade que l’on commence à entendre dans les circuits diplomatiques exprime bien ce qui se passe ces dernières heures entre les partenaires de l’UE. L’échiquier du moment est la Libye: il s’y joue une partie complexe entre les capitaux, qui risque d’anéantir la perspective d’une politique étrangère et de défense commune européenne. Cette politique est d’ailleurs l’un des objectifs, sinon le seul, que les partenaires se sont fixé le 25 mars à Rome pour répondre au traumatisme du Brexit et relancer la construction européenne.

Depuis plusieurs jours, les polémiques enflent entre la France et l’Italie, tandis que le géant allemand semble être en léthargie jusqu’aux élections du 24 septembre. Ainsi, c’est Emmanuel Macron qui montre la voie et tente de se réserver un rôle fort en Europe, en vue du rush qui débutera au lendemain du vote en Allemagne, quand les gouvernements devront revitaliser l’Union en réécrivant ses règles économiques et en la dotant d’une véritable politique de défense, âme de cette voix unique au monde, si souvent invoquée mais jamais entendue. Nombreux sont ceux qui expliquent l’activisme de M. Macron en Libye et dans le domaine économique ainsi que la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire déjà promis à la société italienne Fincantieri en évoquant octobre: ce serait une tentative de revenir au premier rang, aux côtés du bolide allemand, dans la compétition décisive pour les équilibres européens de la prochaine décennie.

L’impétuosité de l’homme auquel tout le monde reconnaît le mérite d’avoir battu Marine Le Pen a déjà provoqué quelques courts-circuits. Lorsqu’il a annoncé que la France créerait des centres d’identification des migrants en Libye, le président de la Commission lui-même, Jean-Claude Juncker, a obtenu, à travers des canaux diplomatiques, un recul de l’Elysée sur un sujet brûlant et complexe.

Depuis des mois, la haute représentante, Federica Mogherini, travaille avec les partenaires pour obtenir une stabilisation de la Libye, et la fuite en avant de la France sur un sujet qui menace l’équilibre fragile entre le président El-Sarraj et le général Haftar est perçue par de nombreuses capitales comme une tentative de gâcher le travail des autres. Ce sont des manœuvres que Rome vit avec un certain regret et auxquelles s’ajoute l’ambiguïté des autres capitales sur la question des migrants: le gouvernement italien est actuellement en train de lancer une mission dans les eaux libyennes, à la demande du président de Tripoli, Fayez el-Sarraj, pour assister la garde côtière locale dans sa lutte contre les trafiquants. Il n’échappe à personne que transformer en 2018 l’initiative italienne en une opération européenne (en la confiant à l’opération navale Sophia de l’UE qui opère aujourd’hui à proximité des eaux libyennes) serait un succès pour la politique étrangère de l’Union.

En outre, ce serait un acte de solidarité concrète envers l’Italie, qui gère seule les débarquements de presque 200 000 migrants chaque année depuis l’échec du programme de répartition des demandeurs d’asile entre les vingt-huit pays de l’UE, en raison de la faible participation des partenaires. Si l’Europe n’arrive pas à résoudre la crise migratoire (et la mise à jour de l’opération Sophia pourrait bien être une étape décisive avec la fermeture des frontières sud de la Libye), avec quelle crédibilité pourra-t-elle adopter une politique étrangère et de défense commune?

Mme Mogherini collabore avec le gouvernement Gentiloni afin de coordonner la mission navale italienne et les opérations européennes, et elle serait prête, tout comme Rome, à lancer la troisième phase de Sophia, prévue par son mandat, et à faire entrer les navires à douze étoiles dans la mer de Tripoli pour remplacer les navires italiens. Ce serait la meilleure réponse à ceux qui accusent l’Europe d’être aveugle et qui lui reprochent d’avoir uniquement été capable de résoudre la crise des migrants en Turquie parce que cela profitait à l’Allemagne, et d’abandonner l’Italie.

Cela constituerait un signal pour l’opinion publique du sud de l’Union et permettrait d’imaginer une Europe capable de gérer les crises internationales de demain, du moins dans sa zone du globe. Il est admissible de négocier durement, en tenant compte de ses propres intérêts, des dossiers ordinaires tels que l’affectation des agences de l’UE qui quitteront Londres après le Brexit, mais si des intérêts nationaux devaient encore une fois faire traîner une solution à la crise des migrants, on risquerait de mettre fin à une période favorable à l’Europe, qui a remporté les dernières élections avec la défaite des populistes et une opinion publique qui recommence à apprécier l’Union.

Par ailleurs, n’oublions pas que l’année prochaine, l’Italie ira aux urnes pour un vote plus incertain que jamais. Ces prochains mois, l’Union jouera une partie de son avenir, et il est peut-être temps pour les gouvernements d’emprunter la devise de Trump: «Europe first». (TDG)