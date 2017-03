50 nuances de vert

Le monde des obligations vertes continue à se structurer et à se développer. Cette semaine la bourse de Shenzhen, en collaboration avec la bourse du Luxembourg, a lancé les premiers indices d’obligations vertes chinoises offrant une cotation synchronisée entre la Chine et l’Europe – les deux plus grands marchés d’obligations vertes. De l’autre côté de l’Atlantique, malgré une nouvelle administration climato-sceptique, les efforts de structure – ou d’opportunisme ? – se poursuivent sur ce marché à la croissance exponentielle.

Près d’une année après la publication par Moody’s de sa méthodologie d’évaluation des obligations vertes, son concurrent S&P a annoncé son entrée dans l’arène. S&P apporte toutefois une nouveauté avec une gradation de la «verdeur» des obligations pour ainsi dépasser le monde binaire du «vert, pas vert». L’éligibilité actuelle se fonde sur quatre piliers: utilisation des fonds levés, sélection et processus du projet, gestion des fonds levés et reporting. S&P se propose en outre de garantir et de mesurer l’impact environnemental réel. Ces critères environnementaux constitueront 60% de la note, le reste étant constitués par la transparence et la bonne gouvernance de l’émetteur. Cette notation sera indépendante de la note «classique» des sociétés qui reflète leur santé financière. Une distinction parfaitement logique: un émetteur peut être «parfait» sur le plan environnemental tout en offrant une sécurité financière réduite.

S&P imagine que ces nouvelles obligations pourraient se traiter avec une prime par rapport à la dette classique afin de refléter la demande des investisseurs. Une évolution surprenante qui créerait une notion de «rendement qualitatif» puisqu’en terme quantitatif l’investisseur accepterait d’être moins rémunéré pour le même risque financier. (TDG)