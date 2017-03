15 ans de défense des Droits Humains

Quand on prend conscience que la dignité humaine est bafouée, que l’intolérance sévit, que l’on continue à massacrer impunément des populations entières, comment agir sur le réel? Comment apprendre à mieux regarder? Voila les préoccupations qui m’ont poussé à créer en 2003, il y a 15 ans au cœur de Genève, le FIFDH, Festival International du Film et Forum sur les Droits Humains avec comme concept, une double démarche: politique et artistique.

Ainsi, chaque année, face au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le festival prend ses quartiers afin de dénoncer sans complaisance toutes les violations, toutes les indignités dont le Conseil ne parle pas. D’autre part, par leur sensibilité, les œuvres d’art, le cinéma, sont des moyens privilégiés pour exprimer le réel et susciter la réflexion. Ils sont là lorsque les mots nous manquent, ils donnent à voir ce qui ne se dit pas et mettent en lumière les atteintes à la dignité humaine.

Le bilan de ces 15 années du FIFDH que nous célébrons, nous a démontré par des films et des débats que la question répond à une préoccupation majeure et que l’indignation devant les atteintes à la dignité humaine était largement partagée. Pourtant actuellement, les violations des droits humains sont relativisées, ceux qui les défendent sont dénigrés, accusé d’être «bien pensants» comme si c’était mieux d’être «mal agissants».

C’est contre l’indifférence, la peur, le repli sur soi qu’il faut s’élever

Les sujets d’indignation ne manquent pas. C’est contre l’indifférence, la peur, le repli sur soi qu’il faut s’élever, contre les injustices et les violences. La situation est jugée très inquiétante par Amnesty International qui a accusé dans son rapport annuel 2016-2017 «le régime syrien d’avoir pendu quelque 13 000 personnes en cinq ans, entre 2011 et 2015, dénonçant une «politique d’extermination». Depuis 2011, la communauté internationale savait et elle n’a pas pu empêcher ces crimes.

La Russie «ploutocrate», la Chine capitaliste et répressive, et maintenant la Turquie théocratique et bien d’autres en sont de parfaits exemples. Sous couleurs de lutte contre le terrorisme, ils sont prêts à rétablir la torture, à jeter les opposants en prison, à supprimer les libertés civiles.

Plus grave encore dans les pays démocratiques, les partis nationalistes et les extrêmes droites ne cessent de progresser. Ils veulent amoindrir l’Etat de droit par des mesures liberticides. Ils sont prêts à déchaîner la violence contre les immigrés, les femmes, les minorités, les opposants. Nous vivons un temps de la honte où il est impératif de ne pas transiger quand il s’agit du respect de la dignité humaine.

Face à cette position éthique, les tenants de la realpolitik considèrent les valeurs universelles comme trop rigides pour les marchés et les Etats. Ils sont donc enclins à relativiser et favoriser ainsi la victoire d’un nationalisme le plus archaïque.

Nous ne pouvons plus excuser ceux qui, pour des «raisons d’Etat» ou d’objectifs idéologiques ou religieux, anéantissent nos vies et nos rêves. Il est donc urgent de créer des pôles de résistance à l’instar des ONG et des Festivals de droits humains, à l’exemple de l’édition 2017 du FIFDH. Chacun de nous est concerné. (TDG)