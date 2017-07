Une pétition en ligne pas si bénigne

Le voilà, le drame de l’été: Genève a invité un pays étranger, le Bénin, à célébrer conjointement notre fête nationale. Alors que c’est notre jour, notre fête, notre pays. Résistance! Un courageux anonyme a alors lancé une pétition sur Internet «pour un 1er Août suisse», afin de rappeler à la Ville que, «jusqu’à preuve du contraire, le Suisse ne descend pas du Béninois». La boîte de Pandore ouverte, c’est un feu d’artifice de commentaires aux relents racistes qui a explosé. Le compteur de la pétition s’est pourtant arrêté à «489 soutiens». Une paille. S’exposant à des poursuites pénales, son auteur a fini par la supprimer, au prétexte qu’elle entraînait «plus de discordes qu’autre chose».

Ne soyons pas dupes, le coup d’éclat nationaliste a atteint son but: obtenir une caisse de résonance médiatique et conforter une minorité dans son sentiment de perte identitaire. Année après année, la mouvance extrémiste de droite tente de prendre en otage la fête nationale pour remettre sa propagande à la une. Chaque année, on s’en offusque avant d’oublier. Rien de nouveau sous le soleil? Pas sûr.

Internet a changé la donne dans la guerre idéologique. La pétition visant les célébrations de la Ville de Genève a été lancée sur le site Change.org. Les identitaires opposés au sauvetage des migrants en Méditerranée ont financé leur opération maritime via une plate-forme en ligne. De plus en plus structurés, les extrémistes de tout poil recrutent, collectent des fonds, «réinforment». En quelques clics.

Les propos contraires aux législations nationales pullulent sur Internet. Et la faiblesse des moyens mis en œuvre pour contrer leur diffusion interroge. A Genève, des élus jouent régulièrement avec les limites sur les réseaux sociaux. Parfois inquiétés, jamais sanctionnés. Pendant ce temps, leurs idées nauséabondes poursuivent leur contamination des esprits. (TDG)