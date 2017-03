Une mobilité attendue au virage

Genève serait-elle encore elle-même sans son interminable guerre des transports? Rassurez-vous. Cet épique combat n’est pas encore terminé à en juger par les premières réactions à l’application de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, compromis qui devait constituer le calumet de la paix.

Comme tout objet négocié, le texte ménage la chèvre et le chou et dépend fortement de l’interprétation qu’on en fait. Exemple: on apaise le centre tout en veillant à assurer son accessibilité par les voitures. Ce n’est que lorsqu’on passe au concret qu’on peut vraiment en mesurer les effets. Le concret, nous y voici ou presque. Sur les 102 mesures dévoilées, 37 commencent par le mot «amélioration». Comment s’y opposer? Or, à peine envisagé, un test cyclable sur le pont du Mont-Blanc est déjà dans le collimateur du TCS, tandis que l’ATE clame son impatience de voir réalisés les apaisements promis.

Le pragmatisme commande certes d’offrir d’abord une échappatoire aux voitures pour leur faire ensuite éviter un centre qu’on veut soulager. Mais cet agenda offre aussi un répit au ministre de tutelle. A un an des élections, Luc Barthassat peut continuer de s’appuyer sur la loi pour multiplier les ondes vertes et flatter son électorat, sans encore appliquer de vraies contraintes politiquement coûteuses.

Cet attentisme ne saurait pourtant durer si on souhaite donner une vraie chance au compromis que le peuple a avalisé. Créer une moyenne ceinture, une sorte de semi-autoroute urbaine, pourrait certes drainer le trafic et ainsi contribuer à offrir une accalmie temporaire à certains quartiers urbains. Mais dès que cette ceinture montrera les premiers signes de saturation, le trafic risquera de pourrir à nouveau le quotidien de rues résidentielles, à moins que le terrain n’y ait été occupé par d’autres aménagements. De simples zones 30, peu respectées, suffiront-elles? Il est permis d’en douter.

(TDG)