Une filière à soigner en urgence

Dans un premier temps, on aurait envie d’applaudir. Entre 2010 et 2016, le nombre d’étudiants en soins infirmiers à Genève est passé d’environ 80 à quasi 160, une augmentation de 100%! Mais à la vue des besoins, de la quantité de diplômés et des projets, on refrène vite son geste. Du temps de Charles Beer déjà, soit au tournant de la dernière décennie, le Conseil d’Etat avait fixé la barre à plus de 200 personnes qualifiées par an. C’est le seuil du nombre de professionnels dont le canton a besoin aujourd’hui. Vieillissement de la population oblige, la demande va rapidement s’amplifier.

A la tête de la filière Soins infirmiers de la Haute Ecole de santé, on sent une réelle volonté de remplir les objectifs, mais ce n’est pas ici qu’on décide des infrastructures. Or, la formation est actuellement entravée par le manque de locaux. Alors que Genève regorge d’espaces commerciaux à louer, on avance la construction d’un bâtiment «promis pour 2022».

Ne pas se bercer de mots, la réalité est crue. Le directeur cantonal de la Santé l’exprimait il y a un mois dans nos colonnes: «Pourquoi créer de tels surcoûts? Genève a toujours recruté à l’étranger.» Le conseiller d’Etat MCG chargé du département s’exprime en termes très différents aujourd’hui, mais peine à esquisser une action qu’il aurait entreprise pour résoudre le problème de l’accueil estudiantin. Pourtant, chantre de la préférence cantonale, Mauro Poggia convient qu’il n’est pas acceptable de barrer la route à des dizaines de candidats locaux et de persévérer – fort des salaires proposés à Genève – à piller la France voisine, qui, elle, forme à grands frais. A voir ce que va décider l’Exécutif genevois. Pour des motifs financiers à court terme, Genève s’est privée d’une vision qui correspond aux nécessités de l’économie durable. Refuser un étudiant admissible dans cette filière vivace est devenu inadmissible. Le cas est envoyé aux Urgences. (TDG)