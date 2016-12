Une année damnée! Pas seulement

Les graines ont été semées depuis des années, généreusement arrosées en 2015, et voilà que la plante toxique a fait ses fleurs (du mal) en 2016. Une année damnée. Le bilan de l’an écoulé est en effet peu rassérénant. Et pas seulement pour les élites bien-pensantes, pour cet establishment bien né, bien éduqué qui perd des plumes. Mais également pour tous les citoyens tout autour de la planète qui ont voté pour la rupture parce qu’ils n’avaient plus rien à espérer du système en place. Car le monde, il faut en convenir, est devenu plus instable, imprévisible, potentiellement dangereux. Nos vies, que ce soit dans une Genève encore fort douillette, en Syrie où règne l’horreur, aux Etats-Unis sous domination trumpienne, dans les pays d’Europe à la recherche d’une Communauté perdue, eh bien nos vies sont devenues plus aléatoires.

Les acquis tombent, ce qui est le propre de tout changement. On peut s’en réjouir. Car le changement suppose aussi une redistribution des cartes. Encore faut-il que cette redistribution soit vaguement ordonnée selon des valeurs et objectifs qui puissent incarner un idéal commun. Il n’en est rien. Le monde tel qu’il se dessine est le produit d’une série d’actions-réactions sans autre logique qui serait liée à un plus vaste dessein. Une sorte de jeu du petit chimiste mélangeant des substances dont l’issue est explosive.

Deux phénomènes qui font l’actualité planétaire sont à ce titre révélateurs: terrorisme et immigration.

Ainsi, la contre-attaque sécuritaire menée par les Etats face au terrorisme n’empêche les attentats. Existe-t-il une alternative à court terme à cette politique? Pas vraiment. Ferait-on mieux de s’abstenir? Impensable. Préserver la vie de ses citoyens est l’une sinon la première des obligations d’un Etat démocratique. A long terme, en revanche, d’autres options existent. La liste des mesures, maintes fois dressée, est aussi longue qu’improbable: éduquer les masses partout dans le monde, contribuer au développement du Sud, réduire les inégalités de tous ordres.

Osons regarder en face l’insoutenable vérité: la guerre contre le terrorisme tourne à l’avantage de l’ennemi. Un ennemi insaisissable, diffus et qui piétine les droits humains les plus fondamentaux au nom ou au prétexte d’une force supérieure. Non seulement nos sociétés sont incapables de se protéger efficacement mais, prises d’effroi, elles ont une tendance naturelle à embrasser les solutions extrêmes mais dramatiquement simplistes que proposent les partis populistes fleurant l’extrême droite. Leur essor est aujourd’hui spectaculaire. Un mouvement qui ne résout pas la question mais qui en revanche avive les tensions au sein de nos sociétés et favorise le repli identitaire dans la défiance de l’autre. Si Daech et sa constellation d’illuminés reculent sur les terrains de la guerre au Moyen-Orient, ils ont gagné la bataille de la déstabilisation sur nos terres.

L’immigration constitue la seconde mutation des temps modernes. Elle menacerait donc les sociétés occidentales. Là encore, son origine est diffuse: aux victimes de la guerre et des violations de droits humains, s’ajoutent une masse de réfugiés d’économies à la dérive et quelques brigands ou autres trafiquants. Il est évident que ces flux migratoires ne tariront pas. Or, là encore, pris de cours, voire de panique, les Etats de destination déploient des politiques de crise, donc de court terme, pour parer à la menace. Ignorant que les «flux» de migrants sont faits pour durer, on les gère comme un «stock», statique, en tentant de redistribuer la masse humaine. Ce qui suppose de la concertation et un sens du compromis. Impossibles à trouver. L’Union européenne s’est brisée sur l’écueil. Hongrie, Pologne, Slovaquie se sont désolidarisées, bouclant les frontières. Le Brexit en a rajouté au chaos sur le Vieux-Continent.

Dans les grandes lignes, trois options se recouvrant partiellement se sont dégagées: la première consiste à dresser murs et barbelés. Une politique prisée par des Etats aussi divers que les Etats-Unis ou des pays d’Europe de l’Est parce qu’elle répond rapidement, et avec un dispositif somme toute léger, à la pression de la rue. La seconde considère le «stock» de réfugiés comme une matière d’échange. Cette politique se pratique aussi bien à un niveau international que très local. Ainsi, la Turquie d’Erdogan a monnayé en euros et en reconnaissance la création de camps à l’intérieur de ses frontières. Ainsi a-t-elle eu les coudées franches pour mener ses mesures répressives. Un élément déstabilisateur de plus pour la région. A une tout autre échelle, la petite commune argovienne d’Oberwil-Lieli a proposé 290 000 francs contre la prise en charge des dix réfugiés qui lui avaient été alloués. Un exemple à l’image d’une Suisse qui, comme Genève, oscille constamment entre politique humaniste et politique du mur, cette dernière ayant la cote du moment.

La troisième option est celle choisie par Angela Merkel en Allemagne: «Wir schaffen das». Une politique de portes ouvertes qui a fini par la déborder et qui, au vu du mécontentement des Allemands porté à incandescence après l’attentat de Berlin, risque de lui coûter son poste de chancelière, miné par la montée de l’extrême droite.

Conjugués, ces deux phénomènes du terrorisme et de l’immigration nourrissent un sentiment de perte de contrôle aussi bien chez les gouvernants que chez les citoyens des démocraties occidentales. La tentation autoritaire et le nationalisme sont considérés comme des remèdes alors qu’ils ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu.

En parallèle, ces lames de fond modifient les grands équilibres. Des Etats aux populations divisées, dans une Europe elle-même divisée, ne peuvent que perdre du poids sur l’échiquier international. Cela au profit de la Russie et de la Chine, qui jouent habilement des faiblesses européennes pour élargir leurs sphères d’influence. Reste l’inconnue américaine. Les Etats-Unis, sous la présidence Trump, se rapprocheront-ils vraiment de Moscou comme le laissent penser les premières initiatives de l’homme d’affaires ? A suivre.

Le tableau paraît accablant. Pourtant, cette crise qui traverse nos sociétés constitue aussi une chance. Par réaction, elle ranime les valeurs de solidarité et de partage. Nos sociétés sévèrement chahutées sont à la recherche de nouveaux équilibres. Des initiatives et progrès, dans le domaine de la science et de la santé notamment, fondent de nouveaux espoirs. Si le film «Demain», qui raconte une tout autre histoire, celle d’une révolution lente et constructive, autre réaction au «système», a connu pareil succès, c’est qu’il correspond à des aspirations de vivre, travailler, produire et s’alimenter autrement. La solidarité, l’entraide, l’échange, l’innovation sont en train de rependre du sens en version 2.0.

Et c’est aussi ces valeurs-là que nous avons voulu mettre en exergue, chères lectrices, chers lecteurs, dans ce numéro spécial de Noël. Des valeurs qui nous tiennent à cœur et qui, nous le savons, sont aussi les vôtres. Au cours d’une année mouvementée sur le front des médias, nous avons apprécié à sa juste valeur vos marques de soutien ainsi que votre attention critique. Elles sont précieuses pour nous permettre de nous adapter afin de mieux vous informer et décoder un monde, un pays et parfois une Genève au fonctionnement résolument chaotique.

Mais l’heure aujourd’hui est à l’apaisement, aux retrouvailles en famille ou avec ses proches pour les fêtes de fin d’année. Au nom de l’ensemble de la rédaction de la Tribune de Genève, je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un joyeux Noël. (TDG)