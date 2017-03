Un virage pour le titre. Vraiment?

En retirant à Chris McSorley sa casquette d’entraîneur de Genève-Servette, le président Hugh Quennec et ses acolytes canadiens ont définitivement propulsé leur club dans le plus grand virage de son histoire. Ce coup de pied dans la fourmilière, qui met un terme aux seize ans de «règne» de l’Ontarien à la bande, est censé ouvrir une nouvelle ère aux Vernets; celle menant à un titre national qui demeure pour l’heure une chimère. On ne jugera pas du potentiel que l’on donne à la réalisation de cette ambition ultime, mais le moment est arrivé de se demander si ce bouleversement des cartes n’est finalement pas le bienvenu.

Non, il n’est surtout pas ici question de remettre en cause tout ce que McSorley a apporté à un GSHC qui, sans lui, ne serait clairement pas là où il se trouve ce matin, mais peut-être que sa mise à l’écart de la glace constitue la meilleure opportunité qui soit pour enfin relancer des Aigles ayant, par moments, donné l’impression de s’essouffler, de s’encroûter. Et lui avec eux. Alors oui, il est toujours possible de se gausser de Hugh Quennec, de sa «communauté», de son «projet» et de sa «confiance», mais peut-être le président – qui court derrière sa crédibilité – a-t-il pour une fois pris le bon chemin. L’érection d’une nouvelle patinoire ne suffit parfois pas à «rafraîchir» un club!

Seulement, il faut que tout un monde aille au-delà des effets de manches et se montre en mesure d’écrire un autre sérieux chapitre de l’histoire. Genève-Servette doit profiter de cette révolution de palet pour enfin prendre un nouvel élan, se sortir des systèmes et schémas éculés de Chris McSorley pour proposer un visage plus spectaculaire. Il en va ici de son avenir, qui ne doit pas dépendre que d’un seul homme, car une organisation doit toujours être plus forte qu’une individualité.

Reste maintenant à souhaiter pour le GSHC que le virage pris mercredi ne soit pas, en réalité, le début du giratoire. (TDG)