Un tour de France présidentiel

La France vit depuis quelques mois la campagne présidentielle la plus chahutée de son histoire récente. Les rebondissements succèdent aux surprises depuis la primaire de la droite: défaites d’Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy; renoncement de François Hollande à se représenter; défaite de Manuel Valls et d’Arnaud Montebourg; victoire annoncée d’un François Fillon, désormais plombé par les affaires.

Cette actualité vibrionnante des candidats ferait presque oublier que celui ou celle qui sera élu(e) au soir du 7 mai aura fort à faire pour redresser notre grand voisin. Quels sont les visages de cette France confrontée au chômage, à la pauvreté, à la désindustrialisation, à la radicalisation de jeunes musulmans ou à la montée du racisme? Et de celle qui réussit dans les technologies de pointe, celle des multinationales qui vendent dans le monde entier, des élites bien formées et d’une République laïque et tolérante?

Avec Le Soir, La Repubblica et Die Welt, de l’alliance de journaux européens LENA, la Tribune de Genève est allée écouter battre le pouls du pays dans un tour de France passant par Roubaix, Lyon, Béziers, Paris, Strasbourg, Nice, Notre-Dame-des-Landes, Charroux, Florange et Saint-Denis. Pour raconter chaque semaine cette France du réel, des Français loin de Paris. Et la confronter aux projets des différents candidats engagés dans la course à l’Elysée.

Dans un peu plus de deux mois, le premier tour de l’élection, le 23 avril, désignera les deux finalistes, et deux semaines plus tard, celui ou celle qui sera le huitième président de la Ve République. Les électeurs ont déjà montré lors des primaires leur désir de renouvellement. Difficile de dire aujourd’hui qui incarnera cette France de demain. Le prochain chef de l’Etat fera-t-il mieux que son prédécesseur? Les Français l’espèrent. Page 3

(TDG)