Trump n’assassinera pas le climat

Il l’avait promis, il l’a fait. En signant le décret «Indépendance de l’énergie», Donald Trump a effacé d’un coup de crayon les mesures prises par l’administration Obama en matière de protection du climat. Exeunt, donc, les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis. Place, de nouveau, aux mines à charbon, au pétrole et au gaz. Symboliquement, il s’agit d’une bien mauvaise nouvelle pour le thermomètre mondial qui ne cesse de s’envoler. Mais il ne faut pas en exagérer la portée. Au niveau national, les mines de charbon ne vont pas pulluler sur les terres de l’Oncle Sam, car le déclin de cette énergie est d’abord lié à la hausse des coûts d’exploitation et à la concurrence accrue du gaz naturel. Au niveau international, ensuite, il faut espérer que les décisions de Trump ne remettront pas en cause l’accord de Paris sur le climat, entré en vigueur en novembre 2016. Le risque? Que certains pays comme l’Inde et l’Australie, qui étaient déjà hésitants lors de la signature en décembre 2015, revoient leur engagement en suivant l’exemple américain. Mais ce scénario catastrophe, fût-il possible, ne changera pas la direction générale: la plupart des Etats, parce qu’ils vivent déjà les conséquences du réchauffement climatique, ont pris conscience de l’urgence. En quelques années, la Chine – pourtant premier pollueur mondial – est devenue l’un des leaders dans le secteur des énergies renouvelables. Même économiquement, revenir en arrière ne servirait à rien.

(TDG)