Trump joue avec le feu palestinien

Quelle pagaille à la Maison-Blanche! Le dossier israélo-palestinien en est un exemple explosif, tant les messages contradictoires émanant de Washington risquent de mettre le feu aux poudres. Ainsi le mardi le directeur de la CIA rassure les Palestiniens sur le soutien de Washington à ladite «solution des deux Etats». Puis le mercredi un haut responsable américain confie que la nouvelle administration a pour objectif la paix… mais pas forcément «sous la forme d’une solution à deux Etats». Ce tournant, Donald Trump l’a confirmé juste après la visite du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Et il a ajouté qu’il étudie le déplacement de l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem. Une promesse de campagne qu’il semblait pourtant avoir reportée, vu le tollé suscité.

Car le tournant est historique. Depuis des décennies, tous les présidents des Etats-Unis ont affirmé vouloir la création, à côté de l’Etat hébreu, d’un Etat palestinien comprenant la Cisjordanie, Jérusalem-Est (annexé par Israël en 1967) et la bande de Gaza. L’ambassade des Etats-Unis restait donc à Tel-Aviv, et Washington protestait contre les implantations juives en territoire palestinien.

Donald Trump dit s’engager en faveur de n’importe quel «deal» qui soit négocié directement entre Israéliens et Palestiniens. En clair: entre la puissance occupante et les représentants très divisés d’un peuple sous occupation. Or les seconds refusent d’entrer en pourparlers tant que les premiers ne stoppent pas la colonisation.

Il joue avec le feu palestinien, ce Donald Trump conseillé par son gendre Jared Kushner et son ambassadeur David Friedman, qui tous deux ont financé des implantations juives. Netanyahou et sa coalition ultrafavorable à la colonisation réduisent à l’impuissance le président palestinien, Mahmoud Abbas. C’est grave, car la violence éclate à chaque fois que s’éteint l’espoir