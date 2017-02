Sans-papiers: la fin de l’arbitraire

Ils s’appellent Barbara, Boujar, Tania. Vous les croisez au supermarché, à la sortie de l’école ou dans les arrière-salles des restaurants. Ils vivent à Genève et contribuent à sa prospérité depuis des années. Mais sans statut légal, ces sans-papiers n’avaient jusqu’à peu que la précarité et la clandestinité comme horizon. Mardi, le Canton et le Secrétariat d’Etat aux migrations ont présenté conjointement une solution permettant de normaliser la situation de milliers de personnes insérées économiquement et socialement.

Dans le respect des lois fédérales, au cas par cas. Ce projet, fruit d’une volonté politique et d’un consensus purement helvétique, offre de la clarté aux gens de l’ombre. Les incertitudes de la procédure de régularisation d’hier laissent aujourd’hui place à des critères transparents et objectifs. De quoi permettre à des milliers de gens de se dévoiler aux autorités sans la crainte d’une décision arbitraire.

La solution trouvée doit également assainir des secteurs particulièrement touchés par le travail au noir et la sous-enchère salariale, comme l’économie domestique. L’intérêt financier n’est pas négligeable: chaque année, des dizaines de millions de francs échappent aux caisses de l’Etat.

Durant la dernière décennie, la Suisse a régularisé la situation d’environ 4000 personnes. Les trois quarts vivaient dans l’arc lémanique. La preuve du pouvoir des cantons sur le dossier. Encore faut-il l’assumer. Genève est à ce titre exemplaire. (TDG)