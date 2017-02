RIE III: vers un retour à la raison

Tous les lendemains de votation ne se ressemblent pas. Malgré les menaces et les peurs infusées durant une campagne assez déplaisante, personne ne s’arrache les cheveux de désespoir après la sévère défaite de la RIE III. Et les entreprises de déménagement ne semblent pas assaillies de coups de fil de multinationales prêtes à s’envoler vers des cieux plus cléments.

Rien à voir donc avec un certain 10 février, et les cinglantes mesures de rétorsion prises par une Union européenne courroucée. La catastrophe annoncée n’a pas eu lieu. Et Ueli Maurer a remis dans sa culotte ses plans d’économies censés s’étendre sur au moins dix ans en cas de non!

Car, au final, rien n’a changé. Les statuts spéciaux sont toujours en vigueur, les entreprises concernées ne paieront donc pas un centime de plus jusqu’à nouvel ordre. Un nouvel ordre que le pays a jusqu’en 2019 pour mettre en vigueur. Le temps à disposition n’est pas gigantesque, mais il paraît suffisant.

Dans les coulisses, les partis n’ont pas attendu le ministre des Finances pour tracer les contours de la RIE III nouvelle formule. Exit donc les astuces fiscales de dernière minute inventées par des parlementaires un peu en confiance. On ne peut que se réjouir de voir enfin sonner la fin de la récréation et le retour à un peu plus de sérieux et de mesure sous la Coupole.

Reste que tout ne pourra pas se négocier entre soi, dans les salons des grands hôtels bernois. Il s’agit de reconstruire la confiance avec une population que l’enfumage de la RIE III a durement choquée. Ce centre droit a priori favorable à l’économie, mais qui ne veut pas payer les pots cassés d’une droite aveuglée par son propre pouvoir.

Les Suisses n’ont pas opté pour une politique de repli hostile aux grandes entreprises. Mais ils veulent une réforme tournée vers la prospérité du pays, et partagée par tous.