Profitons des Fêtes tant qu’elles sont là

Sur le papier, tout s’annonce bien. En pratique, les Genevois découvriront dès ce soir et pendant dix jours si les Fêtes ont trouvé la formule magique pour satisfaire un public aux attentes contradictoires. Le nouveau directeur, Christian Kupferschmid, bénéficie de l’héritage de son prédécesseur Emmanuel Mongon, mais d’un budget inférieur. Il semble pourtant avoir réussi le pari de maintenir l’essentiel des prestations, voire même d’ajouter de nouvelles animations, et de faire revenir ceux qui avaient promis qu’on ne les y reprendrait plus. Il est Genevois, et c’est, apparemment, un atout fédérateur.

Cette édition 2017 est très sensible car le peuple aura le pouvoir de vie ou de mort sur la manifestation. Une votation sur l’initiative populaire qui la condamne se profile. Seule issue: le contre-projet que le Conseil municipal examinera en septembre.

Le bras de fer qui vient encore d’opposer la Ville de Genève aux forains, qui ont ouvert le soir du 1er Août sans autorisation, rappelle combien l’équilibre est fragile. Si la méthode du passage en force est tout à fait contestable, il était difficile d’imaginer une rade fantôme pleine de manèges à l’arrêt un soir de fête nationale. Les Genevois n’ont que faire des problèmes de communication entre autorités et organisateurs, qui se renvoient la balle et changent d’avis d’une année à l’autre. Il est temps qu’une ligne claire soit donnée pour animer cette rade l’été et que l’on s’y tienne. Page 13

