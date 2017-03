Presse, tempête et changements

Il ne s’agit pas de l’un de ces changements de maquette spectaculaires dont la presse avait le secret voilà dix ans encore. Et pourtant, regardez bien, lisez surtout, vous constaterez d’innombrables changements dans le journal papier, mais également sur les plates-formes digitales. Puis, il y a surtout ces autres nouveautés que vous ne verrez pas au premier coup d’œil, et qui pourtant changent tout. Parce qu’elles touchent à l’organisation de la rédaction, à la création de nouveaux pôles (enquête, santé…), de nouvelles formes journalistiques, à une philosophie de l’information adaptée à l’époque.

Commençons par le visible. Il y a bien sûr de nouvelles rubriques, des thématiques inédites, une qualité encore renforcée de nos enquêtes plus nombreuses, des adaptations de notre maquette, une mise en évidence de nos contenus originaux pour le digital. Le journal s’ouvre désormais sur les deux faits d’actualité les plus importants, l’un dans la région, l’autre en Suisse ou dans le monde. Nous avons également cassé cette séparation rigide entre les rubriques suisse, économie et internationale qui date de temps immémoriaux. Les espaces dédiés aux articles de fond sont plus importants, la hiérarchie de l’information est plus claire. La locale, enrichie de sujets d’économie régionale, accueillera aussi la Genève internationale. Enfin, dans «La der» qui ferme le journal, nous expérimentons au fil de la semaine de nouveaux genres journalistiques comme le «fact-checking», le journalisme de solution ou le décodage d’une œuvre d’art. Et tous les mardis, place à la NouvelleVague, un espace dédié à la génération des «millenials» qui vivent, parlent et réfléchissent autrement. Les sports, genevois en tête, restent forts, la culture sera plus riche, le samedi surtout dans le magazine week-end qui lui aussi s’étoffe tout en opérant une cure de jouvence. Un cahier du week-end lesté avec des espaces consacrés à l’histoire genevoise, aux bons plans du dimanche, aux grands courants qui traversent l’époque. En plus, la constitution d’un pôle de journalistes experts en santé produira une double page hebdomadaire sur des sujets qui préoccupent toutes les générations tandis que nous avons aussi créé un nouveau pôle chargé des enquêtes au long cours.

Voilà pour les nouveautés les plus palpables. Derrière tous ces changements s’en cachent d’autres, tout simplement essentiels mais qui demandent un peu de temps pour se déployer, trouver de nouveaux publics et porter de nouveaux revenus.

Car il ne suffit pas de décréter le changement. Au cours des mois qui nous séparent d’un automne douloureux où la Tribune de Genève a dû réduire ses effectifs, nous avons repensé notre offre pour qu’elle corresponde mieux aux besoins déclarés de nos lecteurs et nous avons complètement revu l’organisation de notre rédaction dans le but d’affecter le maximum de nos forces à la création de contenus et de réduire les tâches de production du journal au minimum. Tout cela en développant nos moyens pour le digital et sans faire la moindre concession sur la qualité journalistique. A première vue, cela ressemble à la quadrature du cercle. Pourtant, après un travail de réflexion sans tabou qui a impliqué l’ensemble de la rédaction, nous avons trouvé des pistes prometteuses qui se concrétisent dès aujourd’hui. Nous travaillons désormais en digital d’abord («digital first»), c’est-à-dire que les journalistes, au lieu de se focaliser sur l’heure tardive du bouclage du journal qu’il faut «remplir», sont concentrés sur l’angle de sujets à injecter sur les plates-formes électroniques tout au long de la journée. Le fond prend davantage encore le pas sur la forme. La fabrication du journal à proprement parler est, elle, effectuée par une petite équipe de journalistes, parmi les meilleurs, qui retravaillent les contenus de leurs collègues, les adaptent et les mettent en valeur sur papier. Grâce à cette nouvelle organisation, nous avons pu dégager des forces pour développer davantage de contenus originaux et expérimenter de nouvelles approches sur le digital. Par exemple: formé en gestion de données à l’école de journalisme de Columbia, New York, notre responsable du «data journalism», un reporter-informaticien, explore avec ses collègues du secteur digital des terrains encore largement vierges à Genève. Nous avons aussi pleinement intégré les réseaux sociaux dans notre stratégie de diffusion d’informations à l’aide d’une équipe augmentée. Cela en partant d’une base solide, 200 000 «fans» rien que sur Facebook. Infographies animées, «long forms» et vidéos «maison» ou live, certaines en 360 degrés, vont aussi se multiplier.

L’objectif de notre réforme est relativement simple à formuler: intéresser, que dis-je, passionner notre lectorat, tous supports confondus. Etre pertinent, toujours, donner du sens à l’information, la contextualiser, révéler celle que l’on vous cache, approfondir celle qui compte, offrir en mode décodage celle qui vous permet de mieux vivre à Genève. Hiérarchiser l’actualité dans le flux d’informations chaotique où il est de plus en plus difficile de trouver son chemin.

Cette réorganisation en profondeur ainsi que les initiatives modernisantes visant à rester à la pointe d’une activité en plein bouleversement demandent un peu de temps pour porter leurs fruits. Le nouveau «business model» de la presse n’est pas mûr. Il ne tombera pas de l’arbre par miracle. Il convient d’aller le chercher, d’investir dans des expériences nouvelles, de se lancer avec un engagement au-dessus de tout soupçon doublé d’une énergie massive dans cette exploration à la fois grisante et épuisante. L’enjeu est de taille: l’information de qualité est une nécessité absolue pour le bon fonctionnement de notre société. Il n’y a pas si longtemps, cette phrase pouvait sonner comme un slogan éculé. Les fourberies de Monsieur Trump, la circulation d’«informations alternatives», la profusion des théories de complots, les mensonges d’Etat ont redonné une actualité certaine à la nécessité d’informations vérifiées ainsi qu’à l’apport de médias professionnels afin d’assurer la qualité du débat public. Cela au moment même où en Suisse romande la disparition de L’Hebdo, aussi stupéfiante d’un côté qu’attendue de l’autre, donnait corps et tête au risque, à terme, d’un assèchement médiatique, donc démocratique.

Oui, la presse est aujourd’hui économiquement fragile. Chacun en a désormais conscience. Le débat sur une aide directe de l’Etat a pris de l’ampleur. La gauche pousse pour offrir sa planche de salut à la presse, la droite et les éditeurs privés se cabrent. L’injection d’argent public pourrait constituer un mortel poison, tuer le goût (et le besoin) d’innovation, lier les mains des privés alors qu’ils sont en quête d’un nouveau modèle. Le tout sur fond de confrontation avec la SSR.

Voilà pour le décor dans lequel se joue aujourd’hui l’avenir des médias en Suisse romande et ailleurs. La presse d’antan (dite legacy media) parviendra-t-elle à négocier le périlleux virage de la numérisation? Il n’y a pas de réponse objective. Elle tient de la conviction et le résultat dépendra du génie des acteurs. Ici, à la rue des Rois, nous y croyons! Et la rédaction de la Tribune de Genève, soutenue par l’ensemble des collaborateurs de Tamedia en lien avec notre titre, s’investira sans compter pour opérer avec succès cette transformation à la vitesse du boson de Higgs.

La navigation se fera forcément en mer agitée. Les grains seront aussi puissants qu’inévitables. Mais seul un bateau dont coque et gréement sont sains et bien entretenus a une chance d’atteindre des zones où le vent souffle plus généreusement, plus régulièrement. Il faudra négocier finement cette transition gourmande en ressources.

Au final, c’est vous, chers lecteurs sur papier comme sur écrans, qui donnerez votre verdict. Vous êtes les juges de la qualité et de la valeur de nos contenus. Votre aide et vos commentaires sont à l’heure qu’il est plus précieux que tout lointain financement public. N’hésitez pas à partager vos besoins et vos critiques avec nous. Ce n’est qu’avec votre aide que notre production d’informations peut devenir toujours meilleure. Et que la presse pourra remplir pleinement son rôle dans une cité comme Genève.

