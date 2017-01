Populisme contre pluralisme

Et si le populisme était l’expression d’un désir de protection et d’autorité? D’un peuple qui aurait renoncé un temps au sens critique, au pluralisme, à la diversité, à la complexité, pensant ainsi retrouver un peu de souveraineté dans un monde globalisé et s’assurer la sécurité. Peut-être. C’est en tout cas comme cela que les démagogues et des chefs d’Etat autoritaires voient leur peuple. Une foule qui suit, qui plébiscite son leader et l’applaudit, en se dispensant de l’interroger sur sa politique.

En Turquie, Erdogan s’appuie sur la rue pour contrer les coups d’Etat militaires, mais aussi pour éliminer tout pluralisme dans les médias et toute opposition dans son pays. En Russie, le président Poutine sait qu’il a carte blanche pour redonner au pays sa fierté à l’international. Soutenu par une majorité du peuple, qui a conservé un mauvais souvenir des anarchiques soubresauts libéraux des débuts de l’ère post-soviétique, il a aussi mis au pas toute concurrence oligarchique et toute ingérence non gouvernementale.

Aux Etats-Unis, Donald Trump exprime, par sa façon d’être et ses mots, l’idée que les Américains n’ont plus à se poser de question. Que leur intérêt et les solutions à leurs problèmes sont simples: rejeter les migrants, se libérer des obligations internationales, se protéger de la concurrence, en particulier chinoise.

En Europe, aussi, présenter la Nation comme identitaire, ne faisant que peu de place à la pluralité des religions ou des origines, séduit. Au prix du pluralisme et de la diversité? (TDG)