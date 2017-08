Ne pas oublier les femmes!

Le Tessin veut obtenir un siège au Conseil fédéral, lui qui n’y est plus représenté depuis dix-huit ans. Sa requête est légitime. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le PLR tessinois a désigné ce mardi Ignazio Cassis comme candidat unique de sa section. En choisissant un seul nom, il veut miser sur la sécurité et éviter la dispersion.

Mais avec cette décision, il oublie que la revendication des femmes à être mieux représentées au Conseil fédéral est tout aussi légitime. Deux sièges sur sept, ce n’est pas suffisant! Et si le Tessin patiente depuis dix-huit ans, les femmes PLR, elles, n’ont pas retrouvé le chemin du gouvernement depuis le départ d’Elisabeth Kopp, il y a vingt-huit ans. C’est vrai, lors de telles élections, les sections cantonales ne présentent en général qu’un seul candidat. Mais n’aurait-on pas dû faire une exception?

La décision venue du sud des Alpes est dommage pour les femmes, pour les Tessinoises en particulier. Mais elle est dans l’intérêt des Romands, qui pourront présenter une candidate. Les regards se tournent en particulier vers le PLR vaudois, qui devrait lancer Jacqueline de Quattro ou Isabelle Moret, si celle-ci se déclare partante.

Si Ignazio Cassis est favori, un autre événement augmente les chances des femmes. Lundi, Doris Leuthard a annoncé qu’elle était à la fin de sa dernière législature. Or, le PDC tessinois Filippo Lombardi serait un bon candidat pour la remplacer. En sortant du bois, la présidente de la Confédération a certainement pensé à l’intérêt de son parti. Mais ses propos pourraient apporter un coup de pouce aux femmes. Sous la Coupole, certains pourraient se dire que le tour du sud des Alpes se présentera lors de la succession de l’Argovienne. Un tel calcul jouerait en défaveur d’Ignazio Cassis. Et d’un PLR tessinois qui a mis tous ses œufs dans le même panier. (TDG)