Ma grand-mère et les robots

L’avènement des caisses optiques, il y a une vingtaine d’années, a chagriné ma grand-mère. La caissière de son supermarché, regrettait-elle, ne tippe plus les prix et se contente de passer les codes-barres devant un écran, comme un robot. Laissons là grand-maman, paix à son âme, pour constater que les enseignes de la grande distribution, depuis lors, ont grandi pour devenir les plus gros employeurs du canton. Malgré les «robots».

Voilà pourquoi vouloir taxer les caisses automatiques, projet qui sera débattu au Grand Conseil prochainement, est une mauvaise idée.

Le décor a certes changé depuis l’arrivée des codes-barres. Le consommateur effectue désormais lui-même le travail de la caissière. Mais la problématique est la même. Ces systèmes, de la caisse automatique au bras qui fabrique une voiture, sont des investissements industriels. Ils permettent de faire des gains en productivité qui, in fine, bénéficient à tous, caissières comprises, dans la baisse des coûts et donc des prix qu’ils autorisent. Et taxer les investissements ralentit l’innovation.

De plus, que fera-t-on lorsque les commerçants se convertiront à un système de scan par smartphone? Taxera-t-on ces derniers?

La démonstration est certes un peu sèche. Elle ne convaincra certainement pas ceux que le mouron gagne lorsqu’ils font leurs courses. C’est pourquoi il est important de prendre le temps de débattre du projet que le député Roger Deneys a fait inscrire à la session de mars du parlement cantonal. L’accélération des changements du monde du travail provoque une légitime inquiétude. Pour l’emploi et plus largement pour le financement de nos assurances sociales. Inventer un nouveau modèle prendra du temps. Mais avant de créer des taxes, souvenons-nous que les nations les plus robotisées sont aussi celles où le taux de chômage est le plus bas. (TDG)