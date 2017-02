Les thèses divertissantes de Köppel

Faut-il s’adresser au journaliste ou au politicien? Avec vous, Roger Köppel, ce n’est jamais très clair. Mais vous ne faites qu’un en somme. L’éditorialiste sert les intérêts du politique et inversement. Une vraie petite PME idéologique à vous seul. Mais disons que je m’adresse d’abord au polémiste communicant. Dans ce rôle-là, vous vous montrez tout simplement imbattable. Vous ne reculez devant aucun sophisme pour tenter de renouer avec le peuple, comme au lendemain de votre débâcle sur RIE III où une majorité de Suisses vous a lâché. Ainsi donc vous faites amende honorable dans votre livraison de l’UDC Magazine de ce jeudi. «Je vous ai compris», dites-vous, en gros, à votre public. Un peu tard, mais là ça y est. Tout est devenu limpide pour vous. Si le peuple, pardon, «votre» peuple, puisque vous en êtes le dépositaire tout-puissant, a dit non à la troisième réforme fiscale des entreprises, c’est principalement pour deux raisons. 1. Que des organismes étrangers (OCDE et UE) exigent l’abolition des régimes spéciaux et donc fassent la loi en Suisse relève de l’intolérable. 2. Argument plus fin: une majorité du peuple a réalisé qu’en favorisant les grandes entreprises multinationales, ces dernières vont prospérer et donc devoir engager. Et engager qui? Des étrangers. Dire oui à RIE III c’est ouvrir les vannes de l’immigration. Le peuple l’avait compris. Pas Roger Köppel, que l’on disait pourtant hautement sagace.

Votre gravissime tort peut être résumé ainsi: vous avez perdu de vue l’objectif premier de votre parti, fermer la porte aux étrangers, en croyant faire le bien, rendre la Suisse plus prospère. Coupable erreur pour le communicant en chef que vous êtes.

Vos justifications post Berezina RIE III sont aussi inédites que l’étaient vos théories sur le non des Romands à l’initiative contre l’immigration massive. Les Welches, «l’élément féminin de la Suisse», disiez-vous, ont poussé leur petit cri de protestation pour la forme tout en sachant que les Alémaniques imposeraient l’initiative. Une issue que chaque Romand souhaitait au fond de son petit cœur. Mais sans oser se l’avouer. Avec vous, Monsieur Köppel, on navigue joyeusement entre théories du complot et faits alternatifs. On ne vous en veut pas. Car à défaut d’être crédibles, vos thèses si joliment bricolées sont fort divertissantes.