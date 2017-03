Les poisons de la présidentielle

Les Français n’en peuvent plus. Alors que les nuages s’amoncellent au-dessus de leurs têtes, la présidentielle qui s’annonce patine, dérape, s’embourbe. A un mois et demi du vote, la campagne ne parvient toujours pas à créer le débat entre candidats sur les remèdes à administrer au pays. La présidentielle – le scrutin auquel la participation atteint près de 85% – est pourtant l’occasion pour eux de se choisir un destin.

Leur désir de renouvellement, voire de chambardement, a rarement été aussi fort. Ils l’ont fait savoir en renvoyant chez eux quelques-unes de leurs figures politiques les plus aguerries. Certes, ce peuple remuant s’intéresse encore à la politique. Mais le chaos actuel pourrait bien le dégoûter pour un moment.

Cette cuisine électorale, peu ragoûtante, est le fruit de plusieurs poisons. Le plus vieux et le plus destructeur, ce sont les affaires. Celle de François Fillon est en train de faire imploser une droite à qui l’alternance était promise. Plus grave, les multiples revirements du candidat ont gravement démonétisé la parole publique. Et ses attaques contre les juges et la presse ont bousculé des principes républicains. Marine Le Pen, leader du FN, un parti lui aussi touché par une affaire d’emplois fictifs, n’a pas répondu à une convocation de la police. Dès lors, que peut penser le justiciable ordinaire?

La droite comme la gauche sont aussi victimes du système des primaires qui se révèle toxique. Elles font émerger le candidat le plus identitaire de sa famille et le plus radical, après une compétition interne parfois rude. Du coup, elle rend plus difficile le rassemblement d’un camp. Et le candidat, fort d’une légitimité partisane, n’est pas forcément le mieux à même de gagner, confronté à un électorat plus large et plus modéré. Enfin, la division à gauche comme à droite dessine une recomposition qui pourrait bien renvoyer la France aux affres de la IVe République et de ses gouvernements jetables sans majorité stable. (TDG)