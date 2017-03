Le petit sucre qui doit sauver la retraite

«Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.» Une maxime à méditer pour réussir à avaler la révision des retraites. Septante francs de plus par mois, voilà qui paraît bien pingre pour les nouveaux rentiers, surtout au regard des sacrifices à consentir. Entre l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes, la hausse de la TVA ou la baisse du taux de conversion qui entraîne la fonte des rentes dans le deuxième pilier.

Mais l’heure n’est plus à la contemplation nostalgique de ce qu’on avait avant. La réalité a changé. En raison du vieillissement de la population et de l’arrivée prochaine des baby-boomers à la retraite, le premier pilier va droit dans le mur. Une réforme est nécessaire et elle a un prix. On devrait même parler des réformes, puisqu’il faudra rapidement remettre l’ouvrage sur le métier.

La question qui se pose, aujourd’hui, c’est donc comment faire passer la pilule, sachant que d’autres révisions ont déjà été assassinées par le peuple. Le parlement avait deux réponses: un bonus de 70 francs d’un côté; une compensation dans le 2e pilier de l’autre. Deux choix dogmatiques entre une hausse de l’AVS, système solidaire cher à la gauche; et une correction dans la prévoyance professionnelle, basée sur la liberté individuelle chère à la droite.

La majorité a tranché pour la première variante. Est-ce la meilleure des solutions? Rien n’est moins sûr. Les deux projets ont leurs inconvénients et leurs avantages. Ce qui est certain, c’est que dans un marché de plus en plus volatil, les prodigieux rendements du deuxième pilier ont disparu. Alors que de plus en plus de caisses de pension voient leurs prévisions à la baisse, nombreux sont les futurs rentiers qui se demandent sur combien ils pourront compter une fois la retraite venue.

Le bonus de 70 francs n’est pas mirobolant, mais il a l’avantage d’exister. Reste à voir s’il suffira à convaincre lors de la votation cruciale du 24 septembre. (TDG)