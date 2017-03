Le pardon coupable des évêques

Le silence sur les actes de pédophilie dans l’Eglise, c’est du passé… C’est cette affirmation qui vient d’être battue en brèche par une enquête de plus d’un an, réalisée par de jeunes journalistes, Mediapart et l’émission de télévision Cash investigation, diffusée mardi soir sur France 2.

Dans leur livre Eglise, la mécanique du silence, Daphné Gastaldi, Mathieu Martinière et Mathieu Perisse révèlent que depuis 2000 – année de la première et unique condamnation d’un évêque en France pour «non-dénonciation de crimes» – seize affaires ont été tues par la hiérarchie catholique. Cinq évêques qui ont «couvert» des prêtres de leur diocèse ayant commis des agressions sexuelles sont d’ailleurs toujours en fonction. A commencer par le primat des Gaules, le cardinal Barbarin.

Pourquoi ces évêques ont-ils fait silence? Comment l’Eglise a-t-elle agi vis-à-vis de ses brebis galeuses? Ce qui frappe, c’est le poids d’une culture ancienne, celle de la confession, de la miséricorde et du pardon. Cela n’excuse rien. Au mieux, cela explique.

Le poids de la hiérarchie dans l’Eglise catholique est aussi une raison de ces pardons coupables. On apprend ainsi dans ce livre qu’au Moyen Age déjà, le prêtre qui avait commis une faute allait faire pénitence à Rome puis était changé de paroisse, pour éviter le scandale. Rien n’a changé. Pourtant, il faut que cela change. Les derniers papes l’ont dit et répété. Mais pour l’instant, ils n’ont pas réussi à faire de la lutte contre ce fléau une priorité. (TDG)