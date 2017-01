Le PS sprinte vers le casse-pipe

Dans moins d’un mois, le 29 janvier, la gauche aura choisi son candidat à la présidentielle. Il y a cinq ans – une éternité pour le PS français –, ce parti avait organisé un scrutin, la primaire citoyenne, qui lançait vers l’Elysée François Hollande. En 2017, le PS en est bien loin… Après le quinquennat de François Hollande, le PS est en miettes et l’enjeu de cette primaire est simplement de préserver une forme de leadership à gauche, que lui disputent les solistes Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Mais le temps presse, car cette primaire des 22 et 29 janvier avait été taillée pour le président socialiste en exercice. Cela ne devait être qu’une formalité avant une campagne présidentielle sur le thème de la défense de l’Etat et de la mise en valeur de son bilan. Avec le renoncement de François Hollande, le PS doit non seulement lui trouver un remplaçant pour aller au casse-pipe mais encore tenter de recoller ce qui peut l’être parmi les militants déçus et totalement désemparés.

Le contexte est d’autant plus improbable que les prétendants sérieux sont tous les quatre (Valls, Montebourg, Peillon et Hamon) d’anciens ministres de François Hollande. Et qu’ils doivent se soumettre à un véritable sprint. Car il faut se montrer, marquer l’opinion publique par ses idées et se distinguer tant du bilan de la gauche gouvernementale que de ses concurrents. Pour un résultat sans gloire: car, quasi à coup sûr, la primaire de la gauche désignera un perdant. (TDG)