Le PS a une grosse faim de pouvoir

Au Parti socialiste genevois, les candidats à la candidature au Conseil d’Etat se pressent au portillon. Depuis lundi, on n’en compte pas moins de six, avec l’officialisation de l’attendue entrée en lice de Thierry Apothéloz, conseiller administratif de Vernier. Il rejoint ainsi la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, le conseiller national Carlo Sommaruga, la conseillère administrative Sandrine Salerno, la présidente du PS, Carole-Anne Kast, et le député Romain de Sainte Marie.

Et ce n’est peut-être pas terminé, puisque les socialistes ont jusqu’au 7 avril pour se lancer à l’eau. Quant à la désignation des candidats (et leur nombre), elle aura lieu lors d’une assemblée générale fixée au 13 mai.

Considérant que les socialistes peuvent rêver au mieux de placer deux des leurs au Conseil d’Etat, il y a manifestement pléthore. Mais est-ce grave, docteur? Un peu, parce que cela prouve qu’il n’existe pas au sein du parti trois ou quatre personnes dont les candidatures seraient une évidence pour les socialistes, toutes chapelles confondues. Cela révèle en somme une formation divisée, du moins à ce stade.

On peut toutefois aussi lire dans cette abondance des signes positifs. Elle montre un parti riche en personnalités et en ambitions (en politique, c’est indispensable). Les postulants à l’élection ne sont en effet pas des seconds couteaux. Dans des fonctions différentes, toutes et tous ont été en première ligne pour faire valoir leurs compétences.

En réalité, depuis que l’élection du Conseil d’Etat se joue en deux tours, le nombre de candidats qui se présentent n’est plus aussi important. Lorsque des partis peinent à faire des choix drastiques, ce sont les citoyens qui assument ce rôle en glissant leurs bulletins dans l’urne. Or cette sanction-là n’est pas dommageable pour le parti. Même si elle demeure cruelle pour les ego blessés des recalés. (TDG)