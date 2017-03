Le FIFDH, festival favori des Genevois

Demain soir, comme le Salon de l’auto, le FIFDH, ou Festival du film et forum international sur les droits humains, fermera ses portes. Est-ce là le seul point commun entre les deux événements? Nullement. Tous deux attirent les foules. Et ce n’est pas nouveau. Pour sa 15e édition, le FIFDH a fait le plein, particulièrement chez les jeunes. Séances complètes, files d’attente, débats ou projections attendues. Ce succès est tout sauf un épiphénomène.

Le monde va mal, c’est devenu un cliché de le dire. Et le FIFDH permet de faire le point sur les maux de la planète – la misère, la montée des extrémismes, la résurgence des conflits, les scandales financiers, les dangers de la mondialisation, pour ne citer que quelques grands thèmes de cette édition. La programmation appelle le débat. Les prises de conscience. L’envie d’agir. Le besoin de s’engager, ou ce que vous voudrez d’analogue. Autant de facteurs qui ont une incidence sur la fréquentation de l’événement. Autour des 30 000 spectateurs en 2015, un peu plus de 34 000 l’an passé, et sans doute davantage pour l’édition qui s’achève dimanche.

La curiosité du public genevois place le FIFDH en tête des festivals de cinéma les plus courus, devant Tous Ecrans et Black Movie. Cela même si toutes les manifestations analogues – plus de douze par année – atteignent sans problème leurs quotas d’entrées, quelles que soient leurs spécificités. Festivals du film juif, oriental, d’animation ou LGBTIQ, parfois assimilables à des niches: tous ont leur raison d’être et leur public. Il en va de même avec ce FIFDH né il y a quinze ans sur une simple idée et de bonnes intentions. Aujourd’hui, les intentions se sont mues en nécessité. L’effet de niche s’est étendu. Le rendez-vous est devenu incontournable. Au point que même des stars, telle Angelina Jolie mercredi soir, y font une apparition remarquée. (TDG)