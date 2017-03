La santé, ce marché en si bonne forme…

L’étude sur l’évolution des coûts de la santé en Suisse que publie Helsana n’a pas la valeur d’une bible. Toutefois, elle a le mérite de clarifier certains enjeux. Il n’est pas justifié de faire des seniors les boucs émissaires de la hausse des coûts. Il est trop facile de culpabiliser les patients qui consommeraient trop facilement. En revanche, il est urgent de s’interroger sur de nouvelles pratiques médicales – prescription et facturation – qui font problème.

En libéralisant des pans de ce marché, mais pas complètement, on a favorisé l’émergence de nouveaux acteurs et de logiques commerciales dont on sent qu’elles sont très éloignées de l’économicité que la médecine s’impose, en théorie, de respecter. L’offre s’est vite étoffée, or elle est un puissant aiguillon de la demande. Le remboursement des prestations à des tarifs fixés étant garanti, et le contrôle sur les prestations et leur efficacité étant pour ainsi dire inexistant, tout est réuni pour favoriser l’emballement.

«Des incitatifs sont mal placés et des prestataires en profitent sans bénéfice pour le patient»

Le plus grand assureur du pays confirme en pointillé que des incitatifs sont mal placés et que des prestataires en tirent profit sans bénéfice thérapeutique pour le patient. L’augmentation galopante des coûts par patient traité témoigne d’une médecine qui en fait toujours davantage, et parfois beaucoup trop.

Dommage que l’assureur s’arrête au milieu du gué. Il se retient de faire des recommandations pour favoriser une meilleure médecine, plus qualitative que quantitative. En constatant que la richesse du pays suffit à éponger la hausse des coûts de la santé, Helsana se dédouane de s’engager contre le statu quo insatisfaisant. Au moins la compagnie a-t-elle le mérite de souligner un point que la branche a longtemps relativisé: la Suisse a un problème de répartition des coûts avec son système peu solidaire de primes par tête, que les subsides ne corrigent que partiellement et imparfaitement. La solidarité dans l’assurance de base promet de devenir l’enjeu crucial de ces prochaines années, à mesure que les primes augmenteront encore. (TDG)