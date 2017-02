La pression n’est plus un mal suisse

C’est un mot sournois, perfide, qui, par le passé, a souvent terrorisé nos skieurs. Comme une sorte de maladie, un complexe, qui crispait ces champions au moment d’escalader une montagne. On ignore si c’est grâce à l’air du pays, mais quand ils ont débarqué il y a deux semaines aux Mondiaux de Saint-Moritz, cette fameuse pression s’est envolée. Comme par enchantement.

Devant un public pourtant exigeant, qui les attendait tout devant, les Suisses ne se sont pas défilés. Ils ont su, par leurs prises de risques, leur talent, se hisser tout là-haut, au sommet du monde. Ils avaient en eux ce sentiment de sécurité, d’assurance, d’espérance, qui se mérite. La confiance est comme une créature divine que l’on courtise. Il faut du cran pour l’aborder, du doigté pour la caresser, du souffle pour l’entreprendre. Et, surtout, de l’imagination pour la conserver. Wendy Holdener, Beat Feuz, Luca Aerni, Mauro Caviezel et Michelle Gisin ont tous skié avec cette conviction qui permet d’écrire l’histoire en couleur.

Or, dans une compétition comme les Mondiaux ou les Jeux olympiques, où seules les médailles comptent, on n’oubliera pas de rappeler que c’est Lara Gut qui a montré la voie. Pas seulement à Saint-Moritz, en décrochant d’emblée une médaille de bronze. Par sa volonté de ne jamais se satisfaire d’un accessit, la Tessinoise, victorieuse du général de la Coupe du monde l’an dernier, a influencé toute une nouvelle génération née des cendres d’un passé glorieux. C’est surtout grâce à elle que la mentalité a changé.

Aujourd’hui, Daniel Yule, Camille Rast, Mélanie et Loic Meillard sont tous prêts à renverser des montagnes. Sans ce mot, ce mal, qui fait si peur. Pour eux, le virage est pris comme une bonne résolution. Dorénavant, ils savent que dans ce sport où la réussite est fragile, où il suffit parfois d’un genou qui lâche au plus mauvais moment pour briser un élan, l’esprit d’équipe peut se révéler plus fort que tout. (TDG)