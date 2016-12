La Praille tient son lieu culturel

Rappelez-vous: tout a commencé en octobre par l’apparition d’un objet volant non identifié dans le ciel de la Praille. La rumeur a enflé, les médias se sont emparés de cette lueur venue de nulle part, les réseaux sociaux lui ont conféré l’amplitude exorbitante propre à l’époque. Une fausse information pour une vraie promotion. Joli coup de pub, sans recourir aux services d’une agence prestigieuse. En se dénonçant, les auteurs de la supercherie ont lâché l’adresse qu’ils venaient d’investir, celle du Village du Soir, nouveau lieu nocturne et drôlement fédérateur dans le paysage culturel genevois.

En neuf semaines d’exploitation festive, cet espace a déjà rempli deux fois la jauge du stade de la Praille. Ici, on joue à huis clos en comptant les places vides; là, au pied de cette verrue en béton vite oubliée, on se donne rendez-vous du jeudi au samedi soir en s’appropriant, debout et en dansant, les entrepôts industriels mis à la disposition du public. Quel contraste!

Les noctambules évoluent dans une ligue supérieure comme s’il y avait chaque soir une victoire à fêter. La presse internationale s’est à son tour emparée du phénomène, saluant en termes flatteurs la naissance d’une tribu hier encore inconnue: les «Villageois» de Genève. Ils se recrutent dans toutes les catégories sociales, ont entre 18 et 50 ans, parfois plus. L’oncle y croise son neveu sous la boule à facettes géante, dans une ambiance de bal populaire qui ratisse large, qui n’a pas honte de mêler les générations et les goûts musicaux qui vont avec.

Le futur quartier Praille Acacias Vernets (PAV) tient dans les mains la carte de visite qui lui faisait défaut: elle est multiculturelle, concrètement vivante et tournée sans nostalgie vers l’avenir. Comme un contre-pied au centre-ville actuel, où les arbitrages infinis entre vie diurne et vie nocturne découragent les meilleurs projets. Le Village du Soir, lui, en fait collection jusqu’à l’été prochain et rêve déjà d’organiser, pourquoi pas, les Pré-Fêtes de Genève à la Praille (TDG)