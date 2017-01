La France au défi de «Charlie»

Le 7 janvier 2015, les frères Saïd et Chérif Kouachi, deux islamistes radicaux connus des services de renseignement, tuent 12 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo, à Paris. Après deux jours de cavale, ils sont abattus à Dammartin-en-Goële. Le 8 janvier, Amédy Coulibaly, délinquant multirécidiviste, tue une policière municipale à Montrouge, en banlieue parisienne. Le 9 janvier, il prend en otage les clients et le personnel d’une épicerie juive de Paris, l’Hyper Cacher. Il tue quatre personnes et meurt lors de l’assaut des policiers.

Les enquêteurs ont pu mettre en évidence des centaines d’appels, passés en 2014, entre les téléphones des épouses de l’un des frères Kouachi et celle de Coulibaly. Mais on ignore le degré de leur coordination. Les enquêteurs ne connaissent toujours pas l’identité du donneur d’ordre. L’attaque contre Charlie Hebdo a été revendiquée par Nasser Ben Ali al-Anassi, porte-parole d’Al-Qaida dans la péninsule Arabique (Aqpa), tué depuis par un drone américain au Yémen. Les frères Kouachi eux-mêmes se sont réclamés de cette organisation. Amédy Coulibaly, lui, a évoqué le groupe Etat islamique dans sa vidéo de revendication. On ignore ainsi qui a mis en ligne cette vidéo posthume de revendication de Coulibaly, bien que l’adresse IP de l’ordinateur indique une diffusion depuis la Syrie

Le lien avec la Syrie a été établi par les enquêteurs, mais a priori aucun des trois terroristes ne s’y est rendu.

(TDG)