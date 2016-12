La Fête de la musique dans un mouchoir

Il s’agit de «désengorger le centre-ville», où piétinent – et souvent trépignent – 200 000 personnes impatientes de célébrer le solstice d’été. Nous sommes en 2012. Les organisateurs de la Fête de la musique prennent la (sage) décision d’étendre sur la Rive droite la plus populaire des manifestations genevoises. Huit scènes s’égrainent alors à travers les parcs, de la place des Grottes à Beaulieu en traversant les Cropettes. La fête dessine sur sa partition un grand point d’orgue en vert. On respire.

Depuis lors, ceux qui aiment les notes mais fuient les bouchons urbains sentant la bière, l’huile solaire et les aisselles en juin adorent la Fête de la musique sur la Rive droite. La scène de la danse offre aux visiteurs une loge de feuillage à l’abri des fureurs barbares. Des initiatives heureuses comme «l’orchestre des lampadaires» fleurissent dans l’ombre douce. On s’embrasse sous les cèdres, peinard.

Tout ça, c’est terminé. On nous annonce aujourd’hui le retour à la case cohue: les Bastions, autour des scènes rock qui ressemblent à Oxford Street un soir de Black Friday, et les embouteillages pédestres à la rue des Chaudronniers – «Pardon», «Excusez-moi», «Pousse-toi de là!» «Sors d’ici!» «J’ai perdu le petit dernier», «Je vais m’évanouir», «Où sont les Samaritains?»

Et il faudrait se réjouir. Plus besoin de crapahuter aux confins du monde civilisé, Genève se replie sur ses frontières historiques. Tout se passera en 2017 dans un mouchoir de poche, et c’est bien là le problème. Au moins Laurent Marty, le coordinateur de la Fête de la musique, a-t-il la décence, et la prudence, de livrer les vraies raisons de ce choix: économiser. Moins de personnel sur une rive que sur deux, moins de complications pour les TPG, moins de barrières pour gérer les flux de spectateurs, moins de panneaux de signalisation, etc. On pourrait ajouter, si on était chagrin: moins d’envie d’y aller. Mais restons positifs et attendons pour voir: écouter une cantate de Bach et du metal en tournant les pieds d’un quart de tour, ça peut être génial!