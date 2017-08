L’infertilité est aussi une affaire d’homme

L’infertilité masculine sera-t-elle le mal du XXIe siècle? La question mérite d’être posée tant les signaux d’alerte se multiplient. Une étude qui vient de paraître montre que le nombre moyen de spermatozoïdes chez l’homme occidental a chuté de moitié en quarante ans. Ce qui inquiète, ce n’est pas tant ce résultat que l’accumulation de preuves. Depuis les années 90, de nombreuses études sont en effet parvenues à la même conclusion: la qualité du sperme décline rapidement sous nos latitudes. A ce rythme, une majorité des hommes occidentaux sera sous le seuil de fertilité – fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à 15 millions de spermatozoïdes par millilitre d’éjaculat – d’ici à cinquante ans.

Sans tomber dans le catastrophisme – l’humanité n’est pas en péril et rien ne dit que la baisse va se poursuivre – ces travaux doivent entraîner une prise de conscience des scientifiques et du grand public. Aux premiers, l’impérieuse nécessité de poursuivre leurs recherches dans ce domaine, afin d’identifier les causes toujours inconnues du déclin des gamètes mâles (tabac, surpoids, facteurs environnementaux…). Au second, le devoir de lever le voile sur le tabou de l’infertilité masculine.

Trop souvent encore dans l’imaginaire populaire, les problèmes de procréation ne reposent que sur les seules épaules de la femme, accusée de procréer de plus en plus tard. Lorsque la stérilité provient de l’homme, elle est associée – à tort – à un manque de virilité. Or, dans 30% des cas, les difficultés d’un couple à concevoir un enfant sont liées à des problèmes de qualité du sperme. Des têtards trop peu nombreux, pas assez mobiles ou mal formés mettent autant en péril la procréation que des ovocytes âgés. Et ce d’autant plus que la qualité et le nombre de spermatozoïdes d’un homme diminuent à mesure qu’il vieillit. L’horloge biologique n’a pas de sexe.

