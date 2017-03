L’heure des choix pour les stations

L’hiver qui s’achève aura, une fois encore, fait apparaître des réalités contrastées dans le monde du tourisme. Des poids lourds comme Zermatt et Verbier publieront bientôt des chiffres satisfaisants. Saas Fee pourra se targuer du coup marketing de l’année en ayant écoulé près de 100 000 abonnements de saison à prix cassés. Mais à l’autre bout de l’échelle, quantité de petites stations tirent la langue. Le manque de neige les oblige depuis longtemps à évoluer en mode survie.

Pourquoi continuer à entretenir des infrastructures coûteuses qui ne tournent que deux mois par an? La question se pose avec de plus en plus d’insistance dans les Préalpes. Charmey en fait la douloureuse expérience en quémandant chaque année d’importants deniers publics pour éponger son déficit d’exploitation. Prise à la gorge, la station fribourgeoise ne peut même pas rêver des installations d’enneigement mécanique qui garantissent aux grands domaines skiables un filet de sécurité. Elle s’estime déjà heureuse d’avoir pu sauver sa télécabine, menacée d’une fin brutale. Elle a donc pris une double option, louable: réduire ses charges autant que possible et se tourner vers le tourisme quatre saisons.

Bien sûr, la recette miracle n’existe pas. Charmey ne peut qu’élargir sa palette d’activités et proposer des prix attractifs, en espérant que la clientèle réponde présent. En hiver, elle vendra de la glisse tant qu’elle le pourra. Ou alors des promenades, des balades à vélo et des fondues sur la terrasse ensoleillée quand l’or blanc fera défaut.

Ainsi, le changement climatique pousse une station comme celle-ci à se réinventer. Ses responsables ont le mérite d’envisager le ski comme une cerise sur le gâteau du tourisme, et non plus comme une fin en soi. Reste à savoir si ce changement sera suffisant aux yeux des pouvoirs publics, eux aussi contraints à des choix difficiles. (TDG)