L’ambition étouffée du Geneva Lake

Elle était belle, l’ambition qui reposait sur les Fêtes de Genève version 2016. On avait changé leur nom en Geneva Lake Festival – l’événement devait être nettoyé de cette incrustante odeur de naphtaline, pour reprendre les termes de Monsieur le maire. Et encore, grâce à l’intervention d’Emmanuel Mongon qui avait endossé les habits du sauveur, tout cela ne devait constituer qu’un avant-goût. Car il n’avait d’autre choix que de faire ses preuves illico, afin de pousser les Genevois à refuser, au début de 2018, une initiative citoyenne menaçant de signer l’arrêt de mort des Fêtes.

Six mois plus tard, il ne reste rien de cette fragile ambition, qui s’est effondrée au fur et à mesure des mauvaises nouvelles. Genève Tourisme l’a admis hier à demi-mot: Genève aura en 2017 des Fêtes au rabais.

Il faut dire que l’histoire relève de la quadrature du cercle. Il y a d’un côté une fondation privée qui doit rentrer dans ses frais, faire venir les touristes en nombre pour engranger un maximum de nuitées. De l’autre, une Municipalité qui pose soudain ses conditions sans pour autant être prête à injecter du cash dans la machine. Et au centre, les Genevois, dont des milliers ont dit leur ras-le-bol en signant le référendum de Jean Barth, qui n’en est pas à son coup d’essai en matière d’initiatives à succès.

Dans l’instabilité qui règne, les rumeurs sont inquiétantes: la fondation aurait pour but inavoué de plomber l’édition 2017 afin d’obtenir davantage de marge de négociation avec les autorités. Dont l’actuel silence radio n’est pas plus rassurant. Après avoir mis dans la fourmilière un coup de pied qui a chamboulé une manifestation dont les retombées sont estimées à plus de 120 millions, la Ville ne juge pas utile de répondre aux questions au plus fort de la crise. Or il ne reste que cinq mois pour mettre sur pied une formule enthousiasmante. Les Genevois auront ensuite le dernier mot dans les urnes. (TDG)