Infantino a gagné. Pas le football!

Le «chauve de l’UEFA» est plus que jamais le patron du football mondial. Longtemps surnommé ainsi lorsqu’il n’était que l’anonyme bras droit de Michel Platini à Nyon, Gianni Infantino s’est depuis fait un nom et constitué une aura. En voyant la FIFA – dont il est devenu président – approuver à l’unanimité sa réforme de la Coupe du monde, l’Italo-Suisse a remporté haut la main sa première bataille. Et c’est une sacrée victoire pour lui, qui tenait à très vite asseoir sa position sur le trône. Après, savoir si le foot gagnera quelque chose à voir sa compétition phare passer de 32 à 48 équipes est une autre histoire. Mais c’est bien celle-ci qui nous intéresse. Or, à Zurich, on semble toujours davantage penser à la tirelire qu’au jeu dans son essence pure. A tel point que d’aucuns regrettent déjà Sepp Blatter. C’est dire!

Car oui, l’élargissement promis à compter de l’année 2026 ne s’est fait que pour des raisons mercantiles et n’augure rien de bon pour le spectacle. Comme on l’a vu récemment avec l’Euro à 24 sélections, il est bien d’ouvrir la porte à d’autres pays, encore faut-il que ceux-ci permettent un saut qualitatif sur le terrain. Ce ne fut pas le cas en France. Ce ne devrait pas l’être à l’avenir pour le Mondial.

En prenant les rênes de la FIFA, Infantino aurait dû avoir d’autres priorités que de vouloir s’attaquer à une Coupe du monde à 32 qui a tant séduit. Mais il a fait son choix. Et a gagné. Reste que par les temps qui courent, le football aurait davantage besoin de génies que de Gianni (TDG)