Indispensable horlogerie

Genève a son MAH (Musée d’art et d’histoire) et son MEG (Musée d’ethnographie), mais elle n’a aucune maison digne de ce nom dédiée à l’horlogerie. Tout un symbole: on sous-estime au bout du lac l’importance historique et économique pour le canton des montres-bracelets, garde-temps et autres pendulettes. La crise que traverse actuellement cette branche devrait vite venir rappeler aux Genevois à quel point ils en dépendent.

Le secteur des instruments de précision, de l’horlogerie et de la bijouterie? Le plus gros contribuable du canton. Devant les banques, devant les négociants en matières premières. Côté exportations, c’est encore plus criant: près des trois quarts des exportations genevoises émanent des Patek Philippe, Raymond Weil et autres maisons affiliées au groupe Richemont (dont certaines sociétés sont installées à Fribourg et à Zoug, certainement pour des raisons fiscales – encore une perte) et leurs nombreux sous-traitants.

A la fin de 2015, la branche recensait 10 180 emplois à Genève, selon la convention patronale de l’horlogerie. On peut estimer sans peine que ce chiffre est passé sous la barre des 10 000 à l’heure actuelle. Et que dire de la Fondation Hans-Wilsdorf, qui fait tant pour le canton grâce aux sommes colossales versées par Rolex? Du pont reliant la rue de l’Ecole-de-Médecine aux Vernets au terrain de la Maison de la paix, en passant par l’Orchestre de Chambre de Genève et une kyrielle de bourses, on lui doit tant.

Certains se veulent rassurants: les exportations horlogères demeureront cette année à un niveau honorable – équivalent à celui de 2008, une année record à l’époque – et le secteur n’en est pas à sa première crise.

D’autres voient le verre à moitié vide: jamais peut-être la concurrence n’a été aussi vive. On ne parle pas des smartwatches, qui semblent déjà ringardes tant elles peinent à s’écouler. Mais des autres sources d’émotion, des smartphones aux bijoux, en passant par les habits et les voyages de luxe, qui se multiplient. (TDG)