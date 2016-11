Hisser l’étendard du partage

Le film français «Demain» a mis à l’honneur des personnes ordinaires qui proposent de nouvelles manières de produire de l’énergie, de cultiver, d’enseigner. Ces gens qui agissent pour offrir des solutions alternatives de production et de consommation, il y en a aussi à Genève.

En grattant un peu l’amidon, derrière la façade de costumes-cravate étriqués, on découvre que la Cité de Calvin a un autre visage riche d’une multitude d’initiatives collaboratives. Avec le partage en étendard et la monnaie au placard! Frigos communautaires, armoire pour les surplus de légumes, cours de tango contre réparation de vélo, magasin où tout est gratuit... On s’évertue à limiter le gaspillage, lutter contre la surconsommation, protéger l’environnement, tout en recréant du lien social.

Ces projets sont beaux et il faut louer ici leur existence. Tout en priant pour leur pérennité et leur généralisation. Car ces idées, aussi bonnes soient-elles, sont fragiles. Pour que les boîtes d’échange entre voisins ne deviennent pas des dépotoirs ou que les légumes ne pourrissent pas dans les frigos communautaires, il faut des bénévoles motivés qui portent le système, parfois à bout de bras. Pour que les plates-formes d’échanges et de troc fonctionnent, il faut accepter de prêter un bien qu’on aura payé là où l’autre ne débourse rien.

Les citoyens sont-ils prêts à tendre leur précieuse perceuse au voisin de palier ou à l’inconnu de la commune d’à côté, ou même simplement à donner de leur temps? Pas toujours. Des sites d’échanges gratuits ont fermé, des réseaux de troc de services végètent. Mais certains survivent et d’autres naissent, signe que l’économie de partage est en train de prendre son envol. Et qu’elle n’est plus une lubie de hippies sexagénaires ou d’un collectif d’écolos altermondialistes. C’est désormais une prise de conscience de personnes ordinaires (TDG)