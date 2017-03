Freysinger, une sanction si logique

A campagne exceptionnelle, résultat exceptionnel. Les électeurs valaisans ont sifflé dimanche la fin de la récréation, et mis au coin leur ministre de l’Education Oskar Freysinger. Une véritable déculottée pour l’UDC qui durant quatre ans n’a cessé de se prévaloir de son triomphe électoral et de sa légitimité populaire pour justifier tous les excès et tous les dérapages.

Le deuxième tour dira si cette sixième place humiliante est un simple avertissement ou le préavis d’une expulsion définitive du gouvernement. Ce qui est sûr, c’est que ce résultat marque la fin de l’idylle entre le Valais et son enfant le plus terrible.

«Le tribun UDC s’est révélé sous sa vraie nature: celle d’un chef de clan, querelleur, et toujours sur la brèche»

Oskar Freysinger avait promis la rupture avec «le système», entendez par là une politique des petits copains, faite d’arrangements et de renvois d’ascenseur. Promesse non tenue. Dans l’affaire Cleusix, qui aura empoisonné la législature, le ministre a fait preuve d’un réflexe clanique proprement inimaginable.

Après quatre ans de mandat, son bilan s’inscrit en négatif. Le tribun UDC s’est révélé sous sa vraie nature: celle d’un chef de clan, querelleur, vindicatif et toujours sur la brèche pour défendre ses idées les plus virulentes contre l’islam aux quatre coins de l’Europe. Une attitude peu compatible avec le mandat de conseiller d’Etat.

En attaquant directement le PDC avec sa liste Ensemble à droite, Oskar Freysinger aura forgé lui-même sa défaite. Quand bien même les plus conservateurs des démocrates-chrétiens se sentent de moins en moins à l’aise dans un parti qui s’ouvre sur les questions de société, le réflexe familial a joué en plein. On a resserré les rangs. Et au-delà des stratégies partisanes, un véritable mouvement citoyen s’est mis en marche pour sanctionner dans les urnes Oskar Freysinger.

Mais que l’on ne se trompe pas, le Valais n’en est pas pour autant devenu un canton de centre gauche. Avec ou sans Freysinger, l’UDC fera pour longtemps partie du paysage politique. (TDG)