Opérateur téléphonique? Encore un métier à réinventer. Les prestataires de ce type de services ne pourront plus continuer à réduire leurs prix et leurs marges indéfiniment. Swisscom, le leader national, l’opérateur historique, le confirmait lui-même à demi-mot en présentant ses résultats 2016. C’est-à-dire des ventes en baisse de 0,3%. Les dirigeants de l’entreprise estiment avoir «réalisé un chiffre d’affaires pour le moins remarquable, vu la pression sur les prix et le contexte du marché».

Nous autres, consommateurs, nous montrons il est vrai cruels. Après vingt-cinq ans de téléphonie mobile, nous sommes déjà blasés. A moins qu’il ne s’agisse d’une saturation de ce marché, comme le laissait entendre récemment Swisscom. Le résultat est le même: cela devient difficile à vendre.

Du coup les opérateurs téléphoniques, en Suisse et dans le reste de l’Europe, développent des stratégies de plus en plus ingénieuses de rétention active de la clientèle à coups d’offres modulaires. Celles-là ne garantissent pourtant pas un succès commercial à long terme. Sunrise évoque lui-même des clients abandonnant le fixe et le mobile, se contentant d’Internet.

Il est vrai qu’avec la Toile et leurs modèles d’affaires, les réseaux sociaux sont prêts à tailler des croupières aux opérateurs téléphoniques. Nombre de détenteurs de comptes Facebook (parmi tant d’autres applications possibles) ne connaissent, dans leur vie privée et professionnelle, que des détenteurs de comptes Facebook. Ils peuvent dès lors se contacter, partager des plaisirs TV ou autres divertissements en se passant de plus en plus, et bientôt complètement, des opérateurs téléphoniques.

Afin de continuer à offrir des conditions toujours aussi compétitives, les réseaux sociaux ne manqueront pas d’exercer des pressions, s’assurant ainsi l’accès à certaines infrastructures au meilleur prix. (TDG)