En finir avec les inégalités de traitement

Des enseignants en éducation physique ont saisi la justice pour que leur salaire soit réévalué. «Comme s’ils ne gagnaient pas déjà assez!» C’est votre première réaction, non? Poussez un peu plus loin la réflexion. Si ces professeurs demandent à toucher un salaire plus élevé, c’est parce que depuis des années ils gagnent 1000 fr. par mois de moins que leurs collègues des autres disciplines, maîtres d’arts visuels et de musique compris. Auparavant, cette différenciation se justifiait. La masse de travail hors classe du prof de gym n’était pas équivalente à celle de son collègue généraliste – pas de copies à prendre à la maison – tout comme son cursus de formation.

Mais les temps ont changé. En plus du sport, le maître de gym du Cycle et du postobligatoire enseigne une deuxième matière – ce qui implique notamment des corrections d’épreuves – et est désormais détenteur d’un master universitaire. Il doit répondre aux mêmes obligations face aux élèves qu’un généraliste et assumer des responsabilités identiques. Si ce n’est accrues: les risques d’accident ne sont pas les mêmes sur un cheval-d’arçons que derrière une calculatrice.

Les maîtres d’éducation physique peuvent-ils dès lors exiger une égalité salariale? On n’en est pas encore là. En revanche, ils peuvent légitimement prétendre à un réexamen de leur rémunération. La Cour de justice leur a d’ailleurs donné raison: elle exhorte l’Etat à entrer en matière sur le sujet. Il est effectivement grand temps que le Conseil d’Etat cesse de brandir son épouvantail Score – projet de nouveau système de rémunération de ses collaborateurs – pour justifier le gel de toute réévaluation. Cela fait déjà sept ans qu’il jongle avec cette patate chaude. Pendant ce temps, des enseignants, mais également des professionnels de la santé ou du social, travaillent dans un contexte d’inégalités et sont rémunérés selon des critères datant de 1975. Gageons qu’ils seront nombreux à s’engouffrer dans la brèche ouverte par les maîtres de sport! P (TDG)