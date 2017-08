Du principe du secret à la transparence

Longtemps confiné à quelques initiés, l’accès à l’information des affaires publiques gagne du terrain. Une loi, la Lipad, permet théoriquement depuis 2002 à chacun de réclamer tout document en main de l’administration genevoise. Tout document, enfin, exceptés ceux qui révèlent les recettes de cuisine du pouvoir, l’idée étant de ne pas entraver le processus décisionnel au sein du collège exécutif. Ce secret des dieux est désormais menacé au niveau communal grâce à une brèche ouverte par le Parti pirate.

Le Tribunal fédéral vient en effet de mettre fin à deux ans de bataille juridique entre un citoyen Pirate et la Commune zougoise de Steinhausen, obligeant cette dernière à donner l’accès à l’ensemble des procès-verbaux de l’Exécutif communal. Cette victoire n’est qu’une étape pour les chantres de la transparence, qui rêvent que le cas zougois fasse boule de neige dans tout le pays.

Il est évident que l’action des instances politiques doit être transparente. Le citoyen donne un mandat temporaire à ses élus. Et doit être en mesure de vérifier quelles décisions sont prises, quand, par qui, à quelle fin et dans quelles conditions. A ce titre, la fameuse Lipad ne remplit toujours pas sa mission, mais là n’est pas le propos. Sous le contrôle du regard du citoyen, les débats des Exécutifs n’en deviendront-ils pas convenus d’avance, au risque de ne plus refléter les opinions de chacun?

On retient des bonnes réunions familiales la réconciliation qui fait suite aux cris et aux pleurs. Du moins, c’est ce que l’on rapporte en public, sans oublier d’égratigner discrètement l’oncle quérulent. Idem en politique.

Reste le besoin sans cesse croissant de transparence dans les affaires publiques, révélateur du manque de confiance des citoyens dans leurs institutions et dans ceux qui les représentent. (TDG)