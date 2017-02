Du bricolage à tous les étages

C’est le second avertissement en six mois adressé à la direction générale de l’Office cantonal de la détention (OCD). Après avoir relevé en septembre les failles de son service des ressources humaines, la Cour des comptes a révélé ce lundi sa gestion calamiteuse des horaires et des indemnités. Des incohérences dans les piquets du personnel et des indemnités injustifiées, parfois à la limite de la légalité, sont mises en lumière. Des gardiens au directeur général de l’OCD, le bricolage atteint tous les étages.

Seize ans après la création d’un organe de direction des prisons, force est de constater que celui-ci reste plongé dans l’instabilité. Et pourtant, les voyants étaient déjà au rouge en 2012. Un audit externe préconisait un renforcement de cette structure pour améliorer la gouvernance des prisons et des services. Un investissement conséquent a permis à la direction de l’Office cantonal de la détention de passer de cinq postes à trente-cinq! Avec quelle efficacité? La question des compétences se pose inévitablement. Mais pas seulement.

L’OCD a dû faire face à des réorganisations profondes, l’ouverture au pas de charge de deux prisons en trois ans, l’engagement massif de gardiens. Sans compter des démissions à tour de bras à des postes clés. Tout cela alors que le cadre légal restait inadapté.

Clé de voûte de la réorganisation de l’OCD, une nouvelle loi doit enfin entrer en vigueur le 1er mars. Elle consiste à uniformiser les deux statuts des gardiens, source perpétuelle de problèmes, afin de stabiliser tout l’édifice pénitentiaire. Mais alors, pourquoi n’a-t-on pas commencé par construire la base? Là encore, en 2012, la conseillère d’Etat Isabel Rochat avait réussi à trouver un consensus avec le redoutable syndicat des gardiens. Son projet a fini au placard, rangé par son successeur Pierre Maudet, appuyé par le Conseil d’Etat, qui ont fait d’autres choix stratégiques. Ils en paient aujourd’hui le prix. (TDG)